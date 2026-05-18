Canarinho Pistola rivaliza com Neymar e Ancelotti como figura mais vendável da Seleção

Convocado ou não para a Copa do Mundo, Neymar segue como a figura de maior destaque da Seleção Brasileira quando o assunto é a imagem do país no futebol e o nível de popularidade diante da população. Mas não é só o camisa 10 que se destaca no lado comercial do Brasil e o mercado publicitário identifica outras figuras de relevância para promover campanhas que consigam atingir o público dentro e fora das redes sociais. Esse grupo de personagens envolve outros jogadores, o técnico Carlo Ancelotti e, curiosamente, o Canarinho Pistola, mascote criado pela CBF.

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O Canarinho sempre foi um mascote associado à Seleção Brasileira historicamente, mas ganhou força comercial e de mídia em 2016, quando a CBF lançou o "Canarinho Pistola", mascote repaginado para a Seleção Brasileira e que se tornou uma peça da estratégia comercial e de marketing para a entidade. Às vésperas da convocação, o Ibope anunciou um estudo que mostra o personagem como uma alternativa para o mercado.

O levantamento foi divulgado na última sexta-feira durante a São Paulo Innovation Week e analisou uma amostra de 60 nomes ligados à Seleção Brasileira. O objetivo da pesquisa é divulgar ao mercado de que forma atletas e outras personalidades ligadas ao Brasil são avaliadas pelo público e como as marcas podem aproveitar esses insights para desenhar suas estratégias que envolvem a Copa do Mundo.

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Pesquisa do Ibope mostra popularidade de figuras da Seleção Brasileira para o mercado. (Foto: Vinicius Spada/Lance!)

Canarinho concorre com Neymar e Vini Jr.

Na prévia da pesquisa, divulgada na última semana, o Ibope separou três segmentos de mercado, bancos, apps de delivery e bebidas não-alcoólicas, para entender qual figura da Seleção Brasileira está mais ligada a cada um deles. No gráfico montado pelo instituto, são combinados os dados que indicam o nível de confiança e, ao mesmo tempo, a fama dessa figura no público geral.

Carlo Ancelotti aparece como o nome confiável ligado ao segmento de bancos. Segundo Antônio Wanderley, CEO do instituto, o treinador italiano começa a despontar como uma "âncora" de confiança da Seleção, mesmo há apenas um ano no comando do time. Nesse mercado, Neymar aparece em segundo, Vini Jr. em terceiro e o Canarinho Pistola surge como quarto nome, à frente do atacante Raphinha, o quinto.

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Nos outros dois cenários, o nível de atração do público pelo Canarinho Pistola é ainda maior. Nos apps de delivery, o mascote é o segundo mais bem avaliado pelo público, ficando atrás apenas de Neymar. O personagem, inclusive, ganhou uma série de pelúcias colecionáveis criada pelo iFood, uma das principais marcas desse segmento no país e que é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira. Vini Jr., Raphinha e Ancelotti completam a ordem.

Por último, no segmento de bebidas sem álcool, o Canarinho é o líder da pesquisa do Ibope. O mascote é o mais associado e fica na frente de Neymar e companhia. Na sequência, Vini Jr. e o atacante do Santos aparecem praticamente empatados em segundo, Raphinha logo depois e, por último, Carlo Ancelotti.

Para Antônio Wanderley, o Canarinho Pistola faz parte da identidade da Seleção e foi um importante personalidade para entender as métricas da pesquisa. Segundo o executivo, a ideia é que a própria CBF possa aproveitar os insights do levantamento para trabalhar a imagem do mascote.

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