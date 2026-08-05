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Veja o gol de Grêmio x Mirassol: Pavón faz golaço de falta

Duelo desta quarta-feira (5) vale vaga nas quartas da Copa do Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 20:14
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Grêmio e Mirassol na Copa do Brasil
Grêmio e Mirassol na Copa do Brasil (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Grêmio e Mirassol estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Até aqui, melhor para o Tricolor Gaúcho, que vence por 1 a 0 com golaço de Pavón. Veja a jogada abaixo:

Onde assistir Grêmio x Mirassol

Grêmio e Mirassol se encontram nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), em duelo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, em Mirassol, o jogo terminou empatado por 1 a 1, então quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de um novo empate, a partida será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão da Amazon Prime Video. ➡️Clique para assistir no Prime Video

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O Grêmio atravessa o momento mais delicado da era Luís Castro. Eliminado da Copa Sul-Americana pelo Bolívar na última quinta-feira (30), com derrota por 1 x 0 na Arena que resultou em placar agregado de 4 x 2, o Tricolor soma agora sete jogos oficiais sem vencer e ocupa a 17ª posição do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento, com 22 pontos.

Grêmio e Mirassol na Copa do Brasil
Grêmio e Mirassol na Copa do Brasil (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

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O Mirassol chega a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio em cenário oposto. O Leão subiu cinco posições na tabela do Brasileirão após vencer o Remo por 2 x 1 no Maião e saiu da zona de rebaixamento para a 14ª colocação, com 23 pontos. Em casa, o aproveitamento é excepcional: 19 de 21 pontos possíveis nos últimos sete jogos como mandante, o equivalente a 90,5%.

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O retrospecto é o dado mais incômodo para a torcida gremista. Em cinco confrontos na história, o Grêmio nunca venceu o Mirassol. São quatro vitórias do Leão e um empate, com 11 gols marcados pelo clube paulista contra apenas cinco do Tricolor.

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Grêmio e Mirassol se enfrentam pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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