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Ex-Seleção, Willian fica fora dos planos do Grêmio para 2026

Meia de 37 anos tem contrato até o fim de 2026 e pode acertar com outro clube da Série A

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 19:19
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Willian marcou o terceiro gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Willian marcou o terceiro gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio iniciou um processo de reformulação no elenco para a sequência da temporada e definiu que Willian não fará parte dos planos da comissão técnica no segundo semestre. A decisão foi comunicada ao meia de 37 anos, que permanece com contrato válido até dezembro de 2026, mas agora deve buscar um novo destino para dar continuidade à carreira.

Com a mudança de cenário, o experiente jogador já está apto a assinar um pré-contrato com outra equipe. Além disso, uma transferência ainda nesta janela para um concorrente da Série A é possível, já que Willian disputou apenas nove partidas no Campeonato Brasileiro. Pelo regulamento da competição, um atleta pode defender outro clube da mesma divisão, desde que não tenha ultrapassado o limite de 12 jogos.

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A informação foi divulgada pelo GZH. Até a tarde desta terça-feira, entretanto, o Grêmio ainda não havia definido como será a rotina do atleta enquanto sua situação contratual não é resolvida. Ainda não há confirmação se o meia seguirá treinando normalmente com o restante do elenco ou se passará a trabalhar separadamente.

A última vez que Willian entrou em campo foi no dia 17 de julho, na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no estádio Maião, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia foi acionado no intervalo da partida, mas não conseguiu evitar o revés gremista.

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Desde então, sua participação diminuiu de forma significativa. O jogador permaneceu no banco de reservas durante a derrota para o Bolívar, fora de casa, pela Copa Sul-Americana, e sequer foi relacionado para o confronto contra o Fluminense, disputado no último domingo.

Contratado em setembro de 2025, Willian chegou ao Tricolor cercado de expectativa pela experiência acumulada no futebol brasileiro e internacional. Ao longo de sua passagem, participou de 28 partidas, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências.

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Willian em entrevista coletiva de apresentação no Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Willian na chegada ao Grêmio. Jogador está fora dos planos (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
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