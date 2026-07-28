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Conheça Filip Krovinović, meia croata anunciado pelo Grêmio para a temporada

Jogador de 30 anos está há cinco temporadas no Hajduk Split, da Croácia; Ele já defendeu o Nottingham Forest

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 09:58
Atualizado há 2 minutos
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Krovinović com a camisa do Grêmio em arte feita com as cores do clube para anúncio
Krovinović anunciado pelo Grêmio (Foto: Divulgação)

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (27) a contratação do meia croata Filip Krovinović, de 30 anos. O jogador assinou vínculo com o clube gaúcho até o final de 2028 e chega para reforçar o meio-campo, setor prioritário para o time nesta temporada.

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Krovinović atuava pelo Hajduk Split, da Croácia, onde esteve nas últimas cinco temporadas. No clube, conquistou a Copa da Croácia em 2021/22 e 2022/23 e foi vice-campeão do Campeonato Croata na última temporada.

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Sobre Filip Krovinović

Revelado pelo NK Zagreb, o meia iniciou a carreira profissional em 2012 e depois passou pelo Rio Ave, de Portugal, onde trabalhou com o técnico Luís Castro na temporada 2016/17. Em 2017, foi contratado pelo Benfica, mas teve poucas oportunidades e foi emprestado ao West Bromwich Albion, da Inglaterra, participando da campanha que garantiu o acesso à Premier League em 2019/20. Também jogou pelo Nottingham Forest antes de retornar ao Hajduk Split em 2021.

Krovinovic em arte feita pelo Grêmio para seu anúncio

Filip Krovinović tem experiência nas categorias de base da seleção croata, com passagens pelas equipes sub-19 e sub-21. Durante sua carreira, acumulou 21 gols e 14 assistências em 192 partidas pelo Hajduk Split, além de contribuições relevantes nos clubes anteriores.

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A chegada do meia ao Grêmio atende a uma demanda do elenco para a sequência da temporada, oferecendo mais uma opção ofensiva para o meio-campo. Krovinović realizará exames médicos em Porto Alegre antes da assinatura oficial do contrato.

Ficha Técnica

Nome completo: Filip Krovinović
Nascimento: 29/08/1995 (30)
Naturalidade: Zagreb/CRO
Clubes: Lokomotiva Zagreb (2004-2007), Dinamo Zagreb (2007-2009), NK Zagreb (2009-2015), Rio Ave (2015-2017), Benfica (2017-2021), West Bromwich Albion (2019-2021), Nottingham Forest (2021), Hajduk Split (2021-2026)
Títulos: Copa da Croácia (2021/22) e (2022/23), Campeonato Português (2018/19)

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Conteúdo original do Lance!, com uso de IA na transcrição e revisão, sob edição final da equipe

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