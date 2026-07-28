Conheça Filip Krovinović, meia croata anunciado pelo Grêmio para a temporada Jogador de 30 anos está há cinco temporadas no Hajduk Split, da Croácia; Ele já defendeu o Nottingham Forest

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (27) a contratação do meia croata Filip Krovinović, de 30 anos. O jogador assinou vínculo com o clube gaúcho até o final de 2028 e chega para reforçar o meio-campo, setor prioritário para o time nesta temporada.

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Krovinović atuava pelo Hajduk Split, da Croácia, onde esteve nas últimas cinco temporadas. No clube, conquistou a Copa da Croácia em 2021/22 e 2022/23 e foi vice-campeão do Campeonato Croata na última temporada.

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Sobre Filip Krovinović

Revelado pelo NK Zagreb, o meia iniciou a carreira profissional em 2012 e depois passou pelo Rio Ave, de Portugal, onde trabalhou com o técnico Luís Castro na temporada 2016/17. Em 2017, foi contratado pelo Benfica, mas teve poucas oportunidades e foi emprestado ao West Bromwich Albion, da Inglaterra, participando da campanha que garantiu o acesso à Premier League em 2019/20. Também jogou pelo Nottingham Forest antes de retornar ao Hajduk Split em 2021.

Filip Krovinović tem experiência nas categorias de base da seleção croata, com passagens pelas equipes sub-19 e sub-21. Durante sua carreira, acumulou 21 gols e 14 assistências em 192 partidas pelo Hajduk Split, além de contribuições relevantes nos clubes anteriores.

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A chegada do meia ao Grêmio atende a uma demanda do elenco para a sequência da temporada, oferecendo mais uma opção ofensiva para o meio-campo. Krovinović realizará exames médicos em Porto Alegre antes da assinatura oficial do contrato.

Ficha Técnica

Nome completo: Filip Krovinović

Nascimento: 29/08/1995 (30)

Naturalidade: Zagreb/CRO

Clubes: Lokomotiva Zagreb (2004-2007), Dinamo Zagreb (2007-2009), NK Zagreb (2009-2015), Rio Ave (2015-2017), Benfica (2017-2021), West Bromwich Albion (2019-2021), Nottingham Forest (2021), Hajduk Split (2021-2026)

Títulos: Copa da Croácia (2021/22) e (2022/23), Campeonato Português (2018/19)

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