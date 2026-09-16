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Por que o Vasco não vai poder jogar a semifinal da Sul-Americana em São Januário?

Estádio vascaíno não atende à capacidade mínima exigida pela Conmebol

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 11:39
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Jogadores do Vasco entram no campo para a partida contra o Vitória
Jogadores do Vasco na partida contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana após eliminar o Independiente Santa Fe nas quartas de final, o Vasco já começa a definir os detalhes para o próximo desafio na competição. Um deles é o local da partida de volta, contra o Boca Juniors, na qual o Cruz-Maltino será mandante.

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Apesar do desejo de disputar a semifinal em São Januário, o estádio não poderá receber o confronto por uma exigência do regulamento da Conmebol. A partir das semifinais, os estádios utilizados na competição precisam ter capacidade mínima de 30 mil torcedores.

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Atualmente, São Januário tem capacidade autorizada para 20.419 pessoas, de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela Polícia Militar. Com isso, o estádio não atende ao requisito mínimo exigido pela entidade sul-americana.

No Rio de Janeiro, apenas dois estádios possuem capacidade suficiente para receber uma partida dessa fase da Sul-Americana: o Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores, e o Nilton Santos, que comporta 46.831 pessoas.

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Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense
Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Pedro Emanuel prefere o Maracanã

Após a classificação diante do Independiente Santa Fe, o técnico Pedro Emanuel deixou claro que sua primeira opção seria manter o Vasco em São Januário. O treinador destacou a importância de disputar uma partida decisiva no estádio que considera a casa do clube, mas reconheceu que, diante da restrição imposta pela Conmebol, o Maracanã aparece como alternativa.

- Vou tentar ser o mais sincero possível. Se me perguntassem onde quero jogar a semifinal, diria São Januário. É importante para nós. Não ganhamos nada em uma competição, mas estamos próximos de atingir algo que pode ser marcante. Acho que nossa torcida merecia ter isso no nosso estádio.

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O treinador também afirmou que, caso São Januário não possa ser utilizado, sua preferência é pelo Maracanã. Pedro Emanuel evitou, porém, entrar em uma discussão sobre uma eventual terceira opção.

- Não sendo possível, seguimos com a opção do Maracanã. Mais do que isso não posso responder, porque acho que ainda está bem presente a opção B. Não vou para a opção C se quero a B. Neste momento, queria São Januário. Não pode pela lotação, muito bem, é o Maracanã. Temos direito a isso, é nossa segunda casa, nossos torcedores se sentem bem lá, estamos identificados. Então é ali que vamos lutar para jogar.

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