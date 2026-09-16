Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vote: quem você quer ver contra o Fluminense na semifinal da Libertadores?

Tricolor garantiu vaga entre os quatro melhores da Libertadores e aguarda definição do confronto desta quarta-feira

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 13:50
Supervisionado porGabriel Harb,
Favorite o Lance! no Google
Canobbio comemorando gol pelo Fluminense
Canobbio comemorando gol pelo Fluminense (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

O Fluminense está classificado para as semifinais da Libertadores pela terceira vez em sua história. Mesmo com a derrota para o Platense por 2 a 1 no estádio Vicente López, nesta terça-feira (15), o Tricolor avançou por ter construído dois gols de vantagem no Maracanã.

Agora, o Fluminense aguarda a definição de seu próximo adversário. Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O vencedor do confronto terá o Fluminense pela frente na próxima fase. O time de Abel Ferreira venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Nubank Park.

continua após a publicidade

➡️Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Quem você quer ver contra o Fluminense?

Com Palmeiras e LDU na disputa pela última vaga na semifinal, chegou a hora de a torcida tricolor escolher: qual dos dois você prefere ver no caminho do Fluminense rumo à final da Libertadores?

Quando será a semifinal?

De acordo com o calendário oficial da Conmebol, os jogos de ida das semifinais estão previstos para os dias 13 e 14 de outubro, enquanto as partidas de volta acontecerão em 20 e 21 de outubro. Os horários e os mandos de campo ainda serão definidos pela entidade.

continua após a publicidade

➡️Fluminense garante quantia milionária por classificação sobre o Platense; veja total arrecadado

Caminho até a semifinal

O Fluminense iniciou o mata-mata da Libertadores contra o Independiente Rivadavia, nas oitavas de final, e avançou após vencer o confronto. Nas quartas, o Tricolor abriu vantagem ao derrotar o Platense por 2 a 0 no Maracanã. Na partida de volta, na Argentina, confirmou a classificação com uma vitória por 2 a 1.

Agora, o time carioca volta suas atenções para a semifinal e segue em busca do segundo título da Libertadores de sua história. A primeira conquista aconteceu em 2023, quando o Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na prorrogação, no Maracanã.

continua após a publicidade

A final da Libertadores 2026 está marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Thiago Silva em Platense x Fluminense
Thiago Silva em Platense x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Martinelli em ação pelo Fluminense

Seleção Brasileira

Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Há 15 minutos
Palermo gesticula em Fluminense x Platense

Fluminense

Técnico do Platense, Palermo se encanta com atacante do Fluminense: 'Baita jogador'

Há 3 horas
Thiago Silva em Platense x Fluminense

Fluminense

Thiago Silva valoriza elenco do Fluminense, mas reconhece atuação ruim: 'Ponto de interrogação'

Há 6 horas
Taça da Libertadores

Libertadores

Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da Libertadores

Há 6 horas
Time do Fluminense comemora classificação na Libertadores

Fluminense

Análise: classificação mostra duas faces do Fluminense e deixa lição para semifinal da Libertadores

Há 8 horas
Guga comemora classificação do Fluminense sobre o Platense

Fluminense

Guga explica confusão generalizada em Platense x Fluminense e celebra classificação: 'Sonho vivo'

Há 13 horas
Mais LANCE!
Marcão em classificação do Fluminense na Libertadores

Marcão valoriza classificação do Fluminense na Libertadores e projeta semifinal: 'Serve de aprendizado'

Torcedores do Platense invadem gramado após eliminação na Libertadores para o Fluminense

Torcida do Platense invade o gramado após queda para o Fluminense na Libertadores; Freytes é agredido

Fluminense bateu o Platense na Libertadores

Fluminense garante quantia milionária por classificação sobre o Platense; veja total arrecadado

Equipe do Fluminense perfilada para a partida contra o Platense, pela Libertadores

Semifinal da Libertadores: quando e contra quem joga o Fluminense?

Canobbio comemora com os companheiros o gol em Platense x Fluminense

Fluminense supera apagão com brilho de Canobbio e avança à semifinal da Libertadores

Renê durante Platense e Fluminense, pela Libertadores

Lateral vira alvo em Platense x Fluminense após gols: 'Patético'

Guido Mainero em ação durante Platense e Fluminense, pela Libertadores

Veja gols em Platense x Fluminense: Canobbio marca

Hulk em ação durante Platense e Fluminense, pela Libertadores

Decisão da arbitragem em Platense x Fluminense gera revolta: 'Era para vermelho'

Marcão definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco

Com novidade, Marcão define o Fluminense para enfrentar o Platense

Jímenez em ação pelo Cincinnati

Fluminense acerta contratação de meia estadunidense para o sub-20

Time do Platense na Libertadores

Três motivos para o Fluminense 'ligar o alerta' contra o Platense

Martin Palermo é o técnico do Platense

Platense precisará de feito inédito na temporada para passar do Fluminense na Libertadores

Jogadores de Fluminense e Platense em disputa de bola

Inteligência artificial aponta vencedor de Platense x Fluminense na Libertadores

Time do Fluminense perfilado para o confronto contra o Ind. Rivadavia na Libertadores

A 90 minutos da semifinal, Fluminense tenta transformar reação em campanha de título