O Fluminense está classificado para as semifinais da Libertadores pela terceira vez em sua história. Mesmo com a derrota para o Platense por 2 a 1 no estádio Vicente López, nesta terça-feira (15), o Tricolor avançou por ter construído dois gols de vantagem no Maracanã.

Agora, o Fluminense aguarda a definição de seu próximo adversário. Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O vencedor do confronto terá o Fluminense pela frente na próxima fase. O time de Abel Ferreira venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Nubank Park.

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Quem você quer ver contra o Fluminense?

Com Palmeiras e LDU na disputa pela última vaga na semifinal, chegou a hora de a torcida tricolor escolher: qual dos dois você prefere ver no caminho do Fluminense rumo à final da Libertadores?

Quando será a semifinal?

De acordo com o calendário oficial da Conmebol, os jogos de ida das semifinais estão previstos para os dias 13 e 14 de outubro, enquanto as partidas de volta acontecerão em 20 e 21 de outubro. Os horários e os mandos de campo ainda serão definidos pela entidade.

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Caminho até a semifinal

O Fluminense iniciou o mata-mata da Libertadores contra o Independiente Rivadavia, nas oitavas de final, e avançou após vencer o confronto. Nas quartas, o Tricolor abriu vantagem ao derrotar o Platense por 2 a 0 no Maracanã. Na partida de volta, na Argentina, confirmou a classificação com uma vitória por 2 a 1.

Agora, o time carioca volta suas atenções para a semifinal e segue em busca do segundo título da Libertadores de sua história. A primeira conquista aconteceu em 2023, quando o Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na prorrogação, no Maracanã.

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A final da Libertadores 2026 está marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Thiago Silva em Platense x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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