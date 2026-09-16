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Morre Henrique, zagueiro multicampeão pelo Vasco em 2000

Ex-defensor conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul de 2000

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 10:55
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Zagueiro Henrique comemora gol do Vasco no Brasileirão de 2004
Zagueiro Henrique comemora gol do Vasco no Brasileirão de 2004 (Foto: Reprodução)

Morreu nesta segunda-feira (16), aos 49 anos, Leonardo Henrique Peixoto dos Santos, ex-zagueiro revelado nas categorias de base do Vasco. O jogador fez parte do elenco cruz-maltino que conquistou importantes títulos em 2000, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul.

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Henrique chegou ao futebol profissional do Vasco em 1998 e permaneceu no clube até 2001. Durante o período, integrou um dos elencos mais vitoriosos da história recente do Cruz-Maltino. Após deixar São Januário, o zagueiro teve uma passagem pelo Litex, da Bulgária. Em 2003, retornou ao Vasco e voltou a defender o clube até 2004.

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Elenco do Vasco campeão da Mercosul de 2000
Elenco do Vasco campeão da Mercosul de 2000 (Foto: Reprodução)

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Foi justamente em sua segunda passagem que Henrique protagonizou um dos momentos mais marcantes de sua trajetória com a camisa cruz-maltina. Em 2004, o zagueiro foi o responsável pelo gol que evitou o rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro naquela temporada. O Vasco bateu o então líder Atlético-PR por 1 a 0 em São Januário e, de quebra, ainda frustrou os planos da equipe rubro-negra.

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Ao longo de sua trajetória na Colina Histórica, Henrique também dividiu o campo com nomes que atualmente fazem parte da gestão do Vasco, entre eles o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe Loureiro.

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Nas redes sociais, o Vasco lamentou a morte do ex-atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos de Henrique. O clube também relembrou a trajetória do jogador com a camisa cruz-maltina.

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