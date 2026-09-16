Viradas históricas motivam o Atlético para remontada contra o Santos: relembre

O Atlético vai em busca de uma grande virada contra o Santos para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana. Para conseguir a remontada, o Galo pode se apoiar em um passado inspirador, marcado por algumas das maiores viradas da história do clube.

Derrotado por 2 a 0 na partida de ida, na Vila Belmiro, o Atlético precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso consiga uma vitória por três ou mais gols, garante a classificação no tempo regulamentar.

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E o placar de 2 a 0 é justamente aquele que remete a alguns dos momentos mais marcantes de viradas do Galo. O clube já conseguiu reverter esse tipo de desvantagem em quatro ocasiões históricas, duas delas na campanha do título da Libertadores de 2013 e outras duas na conquista da Copa do Brasil de 2014.

Viradas na Libertadores de 2013

Na histórica campanha do título da Libertadores de 2013, o Atlético precisou superar duas vezes uma desvantagem de 2 a 0 sofrida fora de casa.

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A primeira aconteceu na semifinal, contra o Newell's Old Boys, da Argentina. O Galo perdeu o jogo de ida por 2 a 0, em Rosário, e precisava devolver o placar no Independência para levar a decisão aos pênaltis. Foi exatamente o que aconteceu. Com o apoio da torcida, o Atlético venceu por 2 a 0, levou a disputa para as penalidades e conseguiu a classificação para a grande final.

Na decisão, o roteiro foi semelhante. O Atlético perdeu por 2 a 0 para o Olimpia, no Paraguai, no primeiro jogo da final e voltou ao Mineirão precisando novamente de uma vitória por dois gols de diferença.Em uma noite histórica, o Galo conseguiu repetir o placar. Jô abriu o marcador e Leonardo Silva marcou o segundo gol nos minutos finais, levando a decisão para os pênaltis. O Atlético venceu nas penalidades e conquistou a primeira Libertadores de sua história.

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Título do Atlético-MG na Libertadores: Galo conquista a América em 2013. (Foto: Atlético-MG)

Remontadas na Copa do Brasil de 2014

Na temporada seguinte, o Atlético protagonizou outras duas viradas épicas no caminho para o título da Copa do Brasil. Nas quartas de final, contra o Corinthians, e nas semifinais, diante do Flamengo, o Galo saiu em desvantagem de 2 a 0 no primeiro jogo e precisou buscar a classificação em casa.

Contra o Corinthians, o Atlético perdeu por 2 a 0 em São Paulo, mas conseguiu uma remontada histórica no Mineirão. Com uma atuação marcante, o Galo venceu por 4 a 1 e avançou às semifinais.

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Na fase seguinte, o roteiro se repetiu. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0 no Maracanã, e o Atlético precisava novamente de uma grande reação em Belo Horizonte. Mais uma vez, o Galo conseguiu. O Atlético venceu por 4 a 1 e garantiu a vaga na final da Copa do Brasil. Na decisão, o Atlético ainda venceu o Cruzeiro, e conquistou o título da competição.

Agora, diante do Santos, o Atlético terá novamente a missão de buscar uma remontada após perder por 2 a 0 fora de casa. O desafio é diferente, mas a história mostra que o Galo já conseguiu transformar esse cenário em momentos inesquecíveis.

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Atlético Mineiro - Copa do Brasil 2014 (Divulgação / Atlético Mineiro)

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