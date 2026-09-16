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O reencontro de Renato e Felipão no Grêmio, 31 anos após a despedida dos gramados

Renato Gaúcho foi comandado por Felipão em sua despedida no Grêmio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 08:00
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Felipão sob comando do Grêmio em 1996 (Foto: Arquivo/GES)
Felipão sob comando do Grêmio em 1996 (Foto: Arquivo / GES)

O reencontro entre Renato Gaúcho e Felipão na comissão técnica do Grêmio resgata um capítulo marcante e pouco lembrado da história do clube. Anunciado na última segunda-feira para sua quinta passagem como treinador tricolor, Renato dividirá a área técnica do Estádio Nilton Santos com Felipão no confronto diante do Botafogo. Três décadas antes, a relação entre ambos era de técnico e comandado, justamente na partida que marcou a despedida definitiva de Renato como atleta do clube gaúcho.

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O episódio ocorreu no dia 4 de julho de 1995, durante a disputa da Copa dos Campeões Mundiais, torneio disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pertencendo ao Fluminense na oportunidade, o herói da conquista do Mundial de 1983 recebeu um cachê especial do Tricolor para vestir a camisa 7 em uma participação pontual. O comando da equipe estava nas mãos de Felipão, que vivia seu período de consolidação no clube com as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores.

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Com a camisa 7, Renato Gaúcho faz jogada individual na vitória sobre o Flamengo em 1995, na sua despedida como atleta tricolor sob o comando de Felipão
Com a camisa 7, Renato Gaúcho faz jogada individual na vitória sobre o Flamengo em 1995, na sua despedida como atleta tricolor sob o comando de Felipão (Foto: Cacalos Garrastazu / Agencia RBS)

Naquela noite vitoriosa por 2 a 0 contra o Flamengo, Renato esteve em campo por 33 minutos e ofereceu uma atuação de gala. O ponta fez uma jogada individual pelo setor direito, superou a marcação e cruzou com precisão para Jardel abrir o placar de cabeça, antes de dar lugar a Arílson. Essa foi a última vez em que o camisa 7 vestiu a armadura gremista nos gramados como jogador profissional, acompanhando do banco de reservas o segundo gol da partida.

Felipão em treino do Grêmio
Regularizados no BID, Felipão e Renato Portaluppi devem dividir a área técnica do Grêmio no Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Mais de 30 anos depois, o destino reúne novamente os dois maiores ídolos da história gremista para tentar afastar o clube da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Regularizados e integrados ao grupo no Rio de Janeiro, Felipão, como treinador, e Renato trabalharão em conjunto na beira do campo para conduzir a transição tática e buscar pontos decisivos na temporada.

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