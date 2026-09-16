Santos busca classificação na Sul-Americana sob alerta de Cuca

O Santos entra em campo nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), com vantagem para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana. Após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida, o Peixe precisa administrar o resultado fora de casa, mas Cuca alertou para os perigos da partida, especialmente pela pouca familiaridade da equipe com o gramado sintético, como é o da Arena MRV.

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O treinador santista ressaltou a necessidade de atenção, mesmo com a vantagem construída na Vila Belmiro, e citou a adaptação ao piso sintético como um dos desafios para o confronto, que é o mais importante do Peixe nesta reta final, afinal, uma eliminação custará o último título possível em 2026.

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— É porque o 2 a 0 é bom, mas se você não está bem no começo do jogo, já muda tudo. Tem a torcida a favor e cresce tudo, e nós não estamos acostumados a jogar no gramado sintético. Enfim, são todas coisas para a gente pensar — afirmou Cuca, após a vitória no jogo de ida.

Apesar da fala de Cuca em relação à atenção no jogo, o Santos tem uma vantagem interessante, já que pode perder por até um gol de diferença e ainda avançar para a próxima fase. Caso perca por dois gols, o resultado será definido nos pênaltis. Por três ou mais gols, quem se classifica é o Galo.

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Para segurar a vantagem, a comissão técnica deve mandar a campo três zagueiros. Lucas Veríssimo retorna após se recuperar de dores no tornozelo direito e pode atuar ao lado de Willian Arão e Luan Peres.

Para essa partida, o Santos também contará com mais dois retornos: Gabigol e Escobar, suspensos da partida do final da semana pelo Brasileirão, retornam ao time titular. Por outro lado, Neymar e Álvaro Barreal seguem como desfalques.

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