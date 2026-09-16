Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos busca classificação na Sul-Americana sob alerta de Cuca

Peixe venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida e precisa administrar a vantagem fora de casa para avançar às semifinais

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/09/2026 06:38
Favorite o Lance! no Google
Cuca treinador do Santos desde março de 2026.
Cuca, técnico do Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O Santos entra em campo nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), com vantagem para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana. Após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida, o Peixe precisa administrar o resultado fora de casa, mas Cuca alertou para os perigos da partida, especialmente pela pouca familiaridade da equipe com o gramado sintético, como é o da Arena MRV.

➡️ Santos faz acordo com Zé Rafael por rescisão de contrato; veja valores

O treinador santista ressaltou a necessidade de atenção, mesmo com a vantagem construída na Vila Belmiro, e citou a adaptação ao piso sintético como um dos desafios para o confronto, que é o mais importante do Peixe nesta reta final, afinal, uma eliminação custará o último título possível em 2026.

continua após a publicidade

— É porque o 2 a 0 é bom, mas se você não está bem no começo do jogo, já muda tudo. Tem a torcida a favor e cresce tudo, e nós não estamos acostumados a jogar no gramado sintético. Enfim, são todas coisas para a gente pensar — afirmou Cuca, após a vitória no jogo de ida.

Apesar da fala de Cuca em relação à atenção no jogo, o Santos tem uma vantagem interessante, já que pode perder por até um gol de diferença e ainda avançar para a próxima fase. Caso perca por dois gols, o resultado será definido nos pênaltis. Por três ou mais gols, quem se classifica é o Galo.

continua após a publicidade

➡️  Santos tem retorno de titular para jogo decisivo da Sul-Americana; veja provável escalação

Para segurar a vantagem, a comissão técnica deve mandar a campo três zagueiros. Lucas Veríssimo retorna após se recuperar de dores no tornozelo direito e pode atuar ao lado de Willian Arão e Luan Peres.

Para essa partida, o Santos também contará com mais dois retornos: Gabigol e Escobar, suspensos da partida do final da semana pelo Brasileirão, retornam ao time titular. Por outro lado, Neymar e Álvaro Barreal seguem como desfalques.

continua após a publicidade

➡️ Destaque do Santos no último jogo, Cebolinha pode jogar a Sul-Americana?

Cuca com a equipe do Santos
Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress

Tudo sobre
Sugerida para você!
Atlético-MG recebe o Santos às 19h na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Fora de Campo

IA crava resultado de Atlético-MG x Santos pela Sul-Americana

Há 1 hora
Luciano, do São Paulo com os braços abertos no gramado do Morumbis

Fora de Campo

Rivais brincam com eliminação do São Paulo na Sul-Americana: 'Costume'

Há 6 horas
Lucas Veríssimo

Santos

Santos tem retorno de titular para jogo decisivo da Sul-Americana; veja provável escalação

Há 10 horas
Zé Rafael durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos faz acordo com Zé Rafael por rescisão de contrato; veja valores

Há 12 horas
Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x Santos

Onde Assistir

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 13 horas
Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé

NBA

Astro da NBA celebra aniversário com Neymar: 'Sou de Santos'

Há 14 horas
Mais LANCE!
Cuca com a equipe do Santos

Com retornos, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Atlético-MG; confira

São Vicente

Santos projeta parque ecológico junto ao novo CT da base em São Vicente

Cebolinha na apresentação ao Santos

Destaque do Santos no último jogo, Cebolinha pode jogar a Sul-Americana?

Apresentação do Coutinho como jogador do Santos

Antiga fala de Tite sobre Coutinho repercute após apresentação no Santos: 'Precisa ser mimado'

Cuca treinador do Santos desde março de 2026.

Cuca volta a enfrentar Atlético-MG como treinador do Santos e leva vantagem; entenda

Coutinho abraçando Rony em apresentação no Santos

Atitude de Rony em apresentação de Coutinho no Santos viraliza: 'Belo gesto'

Arthur, Coutinho e Gabigol durante treinamento desta segunda-feira (14).

Com Coutinho e volta de peça importante, Santos treina visando o Atlético-MG

Rodinei apresentado como reforço do Santos.

Rodinei exalta o Santos, explica estilo de jogo e se diz 'muito feliz'

Coutinho durante apresentação do Santos

Coutinho explica saída do Vasco em apresentação no Santos

Apresentação do Coutinho como jogador do Santos

Coutinho comenta parceria com Neymar e celebra volta ao futebol: 'Me sinto forte'

Santos divulga chegada de Coutinho por meio das redes sociais (Foto: Reprodução)

Torcedores mandam recado a Coutinho, novo reforço do Santos

Coutinho novo reforço do Santos.

Santos anuncia Coutinho como novo reforço para temporada

Cuca e jogadores do Santos durante o confronto contra o Cruzeiro.

Santos alcança feito no Brasileirão que não atingia desde 2023; entenda