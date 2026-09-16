Um erro burocrático envolvendo o River Plate acabou beneficiando o Boca Juniors e prejudicando diretamente o Vasco na disputa da Copa Sul-Americana. O atacante Facundo Colidio não poderá defender o clube carioca na semifinal contra o rival argentino porque a documentação enviada pelo Vasco à Conmebol chegou após o encerramento do prazo de inscrição.

Mesmo depois de ter sido negociado com o Vasco, Colidio permaneceu inscrito pelo River Plate na lista de boa-fé para as fases finais da competição. O clube argentino só retirou o atacante da relação após o envio da documentação pelo Vasco, quando o prazo determinado pela Conmebol já havia sido encerrado.

continua após a publicidade

➡️ Vasco tem três 'finais' pelo Brasileirão antes de voltar a focar nas Copas

A situação está relacionada a uma regra específica do regulamento da competição. De acordo com a Conmebol, um jogador não pode ser inscrito na fase final por mais de um clube. Essa etapa engloba os playoffs, as oitavas de final, as quartas de final, as semifinais e a decisão.

Dessa forma, apesar de Colidio não ter entrado em campo pelo River Plate durante o mata-mata, o fato de ter permanecido inscrito pelo clube argentino impediu que ele fosse registrado pelo Vasco para a sequência da Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Por que o Vasco não vai poder jogar a semifinal da Sul-Americana em São Januário?

Facundo Colidio comemorando gol em River Plate x Colo-Colo no Mas Monumental, pela Copa Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Colidio vive bom início pelo Vasco

Contratado pelo Vasco nesta janela de transferências, Colidio rapidamente ganhou importância no elenco. Desde sua estreia, o atacante disputou sete partidas e soma dois gols e uma assistência.

Com quatro participações em gols, o argentino é o jogador do Vasco com maior número de participações diretas em gols desde sua estreia pelo clube.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O confronto com o Boca Juniors também tem um significado especial para Colidio. O clube argentino é o adversário que o atacante mais enfrentou na carreira. Em dez partidas, foram três vitórias, uma derrota e seis empates, além de uma assistência. Agora, porém, Colidio ficará fora justamente do confronto entre Vasco e Boca pela semifinal da Sul-Americana.

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.