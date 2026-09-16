O Vasco vive um momento de contrastes na temporada. Enquanto o Cruz-maltino está nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, a equipe atravessa uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o time ocupa atualmente a primeira posição dentro da zona de rebaixamento.

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Antes de voltar a campo pelas competições de mata-mata, porém, o Vasco terá pela frente uma sequência de partidas importantes pelo Brasileirão. Até o primeiro confronto com o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, o clube tem pelo menos três compromissos pela competição nacional: Coritiba, no dia 19 de setembro, Botafogo, em 7 de outubro, e Remo, em 10 de outubro.

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Os dois últimos confrontos ganham ainda mais peso por envolverem adversários que também estão na disputa para escapar da parte de baixo da tabela. Uma sequência positiva pode permitir ao Vasco abrir distância para a zona de rebaixamento e chegar às semifinais das copas com mais tranquilidade.

Além desses três jogos, o clube ainda aguarda a remarcação, pela CBF, do duelo atrasado contra a Chapecoense.

Foco no Brasileirão

Mesmo com a classificação para duas semifinais, o discurso dentro do Vasco é de que o Campeonato Brasileiro continua sendo a prioridade neste momento. Após a vitória sobre o Santa Fe, que garantiu a equipe na semifinal da Sul-Americana, o técnico Pedro Emanuel reforçou que a principal meta ainda é deixar o Z-4.

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- Acho que o nosso principal foco, vocês sabem... achávamos que, vencendo o Grêmio, sairíamos da zona de rebaixamento. Isso não aconteceu. Portanto, nosso objetivo principal ainda não está próximo de ser alcançado. Esse vai continuar sendo o nosso foco principal. Estamos em duas semifinais com muito mérito, muita dedicação por parte de todos, muito sacrifício.

Equipe Cruzmaltina em Olimpia e Vasco, na Sul-Americana (Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.)

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O calendário também ajuda a explicar a necessidade de concentração no Brasileirão. O Vasco só volta a disputar a Sul-Americana em outubro, quando enfrentará o Boca Juniors pela semifinal. A partida de ida está prevista para os dias 13 ou 14 de outubro, na Bombonera, enquanto a volta será disputada em 20 ou 21 de outubro.

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Na Copa do Brasil, o duelo com o Palmeiras está marcado para novembro, com a ida em 1º de novembro e a volta no dia 8.

O Vasco tem agora uma janela importante para concentrar seus esforços no Campeonato Brasileiro. Coritiba, Botafogo e Remo aparecem como três compromissos que podem ser determinantes para a equipe chegar às decisões continentais e nacionais em uma situação mais confortável na tabela.

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