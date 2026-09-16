Reforço do Cruzeiro, Viña abre o jogo sobre condição física

Apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na última terça-feira (15), o lateral-esquerdo Matías Viña falou sobre a recuperação da grave lesão no joelho. Em 2024, em jogo do Flamengo contra o Palmeiras, ele sofreu uma lesão na perna, no menisco do joelho direito e no ligamento cruzado anterior.

– Sinceramente, a lesão aconteceu em 2024. Fiquei muito tempo parado. Veio a Copa do Mundo. Estava disputando posição com dois laterais no Flamengo. Escolhi sair para ter mais continuidade no River. Tive 14 jogos lá. Falei que vinha de uma lesão. É óbvio que nos primeiros jogos não seriam bons. Mas acabou sendo diferente, me senti bem inicialmente, mas aconteceu o que aconteceu. Mas fisicamente estou bem, treinando bem. Quero dar continuidade para ajudar o Cruzeiro – explicou Viña.

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– Olhando tudo que dizem sobre a lesão, foi séria, voltei depois de nove meses. Mas me sinto bem. Agradeço a todos que trabalharam comigo nesse período para que eu estivesse aqui. Depois, quando voltei, estava quase acabando o ano. Quando voltei, havia apenas quatro meses de calendário, dois laterais na frente, Alex Sandro e Ayrton Lucas. Fui para o River, joguei 14 partidas. Agora é focar no Cruzeiro e trabalhar – comentou posteriormente.

Ao fazer um balanço da carreira, Matías Viña traçou o caminho até o Cruzeiro e ressaltou o contato com trio do clube antes mesmo de fechar com a equipe.

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– Eu comecei a carreira e, se olhar desde o início, tudo foi muito rápido. Cheguei cedo à Roma. Joguei muito no primeiro ano, o que não é comum. O normal é chegar na Europa e ter minutos gradualmente. Mas foi o contrário, por conta de uma lesão de Spinazzola. Senti que joguei algumas partidas e outras não. E o costume de disputar coisas. Hoje, com a cabeça fria, entendo que estava bem, mas tomei a decisão de sair porque a Copa do Mundo se aproximava. Fui para o Sassuolo e o Bournemouth. Depois para o Flamengo, mas, após sete meses, me lesionei. Agora estou voltando a pegar ritmo novamente. Acredito que a lesão interferiu. Mas me conheço, sei o caminho a seguir.

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Matías Viña no Cruzeiro

O jogador chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Matías Viña estava cedido pelo Flamengo até o fim do ano ao River Plate, mas não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu resposta positiva do atleta.

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Ele é o sétimo reforço da equipe no segundo semestre. Anteriormente, a Raposa trouxe Gabriel Pec, Lucho Rodríguez, Zé Lucas, João Costa, Wesley e Gabriel Rojas.

Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matías Viña chega ao clube emprestado pelo Flamengo. Caso agrade o Cabuloso, a equipe poderá adquirir seus direitos por cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões).

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Lateral-direito de 28 anos, o uruguaio estava no River Plate desde o início do ano. Porém, disputou apenas 14 partidas pelos Millonarios.

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