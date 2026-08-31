Atlético x Cruzeiro: veja retrospecto do duelo na Arena MRV As equipes se enfrentam no estádio pela oitava vez

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentarão na Arena MRV pela oitava vez na história na noite desta terça-feira (1º). As equipes se encontram pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil depois de um empate por 1 a 1 no Mineirão.

Cada lado tem um motivo para se animar. Os donos da casa, apesar de terem apenas duas vitórias no clássico em seu estádio, venceram o último confronto. Entretanto, a Raposa é quem mais triunfou no Califórnia.

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Desde o primeiro confronto entre os rivais em 2023, foram três vitórias do Cruzeiro, duas do Atlético-MG e duas partidas que terminaram empatadas.

Relembre os duelos entre Atlético-MG e Cruzeiro na Arena MRV

O primeiro duelo na nova casa alvinegra ocorreu em 22 de outubro de 2023. Na ocasião, o Cruzeiro, que havia acabado de subir para a Série A do Brasileirão, venceu por 1 a 0 com um gol contra de Jemerson.

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Elenco do Cruzeiro comemora vitória na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No ano seguinte, as equipes voltaram a se enfrentar na Arena MRV, em 3 de fevereiro. Mais uma vez, a Raposa venceu, por 2 a 0, com gols de Zé Ivaldo e João Pedro. No mês seguinte, no dia 30, o clássico terminou em 2 a 2. Os donos da casa abriram 2 a 0 com Fuchs e Hulk, mas a Raposa igualou com mais um gol contra de Jemerson e outro de Dinenno.

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Pelo Brasileirão, as equipes voltaram a se enfrentar em 20 de abril, com a primeira vitória do Atlético-MG, por 3 a 0, com gols de Paulinho, Arana e Zaracho. O clássico só voltou a ocorrer no ano seguinte, pela Copa do Brasil. Em 27 de agosto de 2025, o Cruzeiro venceu na casa do rival, por 2 a 0, com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge.

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Mais tarde, na mesma temporada, o clássico voltou a acontecer na Arena MRV e terminou em 1 a 1, com gols de Tressoldi e Matheus Pereira. O último encontro ocorreu pelo Campeonato Mineiro desta temporada, em 25 de janeiro. No dia em que a Raposa conquistou a Copinha, perdeu de virada no Califórnia por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge, Bernard e Hulk.

Hulk comemora gol em clássico (Foto: Pedro Souza/CAM)

Confira resultados de Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV

22/10/2023 - Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)

03/02/2024 - Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro (Campeonato Mineiro 2024)

30/03/2024 - Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro (Campeonato Mineiro 2024 - Final)

20/04/2026 - Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro (Brasileirão 2024)

27/08/2025 - Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro (Copa do Brasil 2025)

15/10/2025 - Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro (Brasileirão 2025)

25/01/2026 - Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro (Campeonato Mineiro 2026)

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