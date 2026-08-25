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Pedro Rocha reencontra o Remo após brilhar pelo Coritiba no Brasileirão

Atacante marcou na vitória sobre o Corinthians e agora encara o clube onde foi artilheiro da Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 14:03
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Pedro Rocha correndo com a camisa do Coritiba
Pedro Rocha em ação pelo Coritiba (Foto: Divulgação)

O Coritiba ganhou um importante impulso na briga pela parte de cima da tabela do Brasileirão. No Couto Pereira, o Coxa venceu o Corinthians por 2 a 1, chegou aos 34 pontos e assumiu a oitava colocação. Um dos protagonistas do resultado foi Pedro Rocha, autor do gol que abriu o placar no fim do primeiro tempo.

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O atacante balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo no Couto Pereira e destacou a postura do Coritiba diante de um adversário qualificado. Para Pedro Rocha, a equipe conseguiu impor seu ritmo desde o início e mostrou a força do grupo para conquistar três pontos em um confronto importante na classificação.

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— É sempre bom marcar gols, principalmente na frente do nosso torcedor aqui no Couto. A gente sabia da dificuldade dessa partida, era um jogo muito importante para nós. O Corinthians tem um time muito qualificado, mas nossa postura desde o primeiro minuto foi de impor nosso ritmo. Fui abençoado de poder ter a calma e a tranquilidade para marcar um belo gol, mas o mais importante mesmo foi a dedicação de todo o grupo para garantir esse resultado — afirmou.

O próximo compromisso do Coritiba terá um significado especial para Pedro Rocha. Na segunda-feira (31), o time paranaense viaja até Belém para enfrentar o Remo, clube que marcou a trajetória do atacante na temporada passada.

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Pelo Leão, Pedro Rocha foi artilheiro da Série B e teve papel de destaque na campanha que terminou com o acesso histórico da equipe. Agora, defendendo o Coritiba, o jogador reencontrará antigos companheiros e a torcida remista, mas garantiu que o objetivo será buscar mais uma vitória no Brasileirão.

— Vai ser um jogo especial, não tem como negar. O Remo é um clube pelo qual tenho gratidão, onde fui muito feliz e conquistei o carinho da torcida. Jogar em Belém é sempre uma atmosfera diferente, mas hoje defendo as cores do Coritiba e nosso foco é ir com a cabeça 100% voltada para fazer uma grande partida. Respeito demais a história que fiz lá, mas entro em campo sempre para dar a vida pelo Coxa e buscar os três pontos — destacou.

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Números de Pedro Rocha pelo Coritiba

Pedro Rocha vem sendo uma das peças importantes do Coritiba na temporada. Aos 30 jogos disputados pelo clube, o atacante soma nove gols e uma assistência.

O gol diante do Corinthians reforçou o bom momento do camisa 32 e ajudou o Coxa a alcançar a oitava posição do Brasileirão, com 34 pontos. Agora, o atacante terá pela frente justamente o clube onde viveu um dos principais momentos de sua carreira recente.

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Pedro Rocha olhando para o lado
Pedro Rocha em ação pelo Coritiba (Foto: Divulgação)

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