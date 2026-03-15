Com 'lei do ex', Coritiba bate o Remo e vence a primeira em casa no Brasileirão
Pedro Rocha marcou o gol do Coxa, ainda no primeiro tempo
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O Coritiba venceu o Remo por 1 a 0 na noite deste domingo (15), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Couto Pereira, o gol da vitória foi marcado por Pedro Rocha, ex-jogador do Leão Azul ("lei do ex"). O resultado também marcou o primeiro triunfo do Coxa em casa na competição. Enquanto isso, o Remo segue sem vencer no torneio.
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Classificação do Brasileirão
Com o resultado, o Coritiba chegou aos 10 pontos, próximo da zona de classificação para a Libertadores. Já o Remo, que conta com três derrotas em seis jogos, está na zona de rebaixamento, com três pontos.
Como foi o primeiro tempo entre Coritiba e Remo
O Coritiba dominou as ações do primeiro tempo, principalmente com a posse de bola (57%). O time mandante foi quem esteve mais perto do gol na etapa inicial e abriu o marcador aos 23 minutos. Após cruzamento de JP Chermont, Pedro Rocha, de coxa, mandou a bola para o fundo da rede.
O Remo, aliás, quase foi para o intervalo com dois gols de desvantagem. Aos 41 minutos, Sebastián Gómez, após mais um bom cruzamento de Chermont, cabeceou para o chão, mas parou em Marcelo Rangel.
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Segundo tempo
O Remo voltou do intervalo empenhado em buscar o gol de empate, mas encontrou dificuldades. Diante desse cenário, o Coxa passou a explorar os erros do adversário, mas faltou capricho nas finalizações. Assim, sem grandes chances para ambos os lados, o time da casa administrou o resultado e garantiu a vitória construída ainda no primeiro tempo.
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