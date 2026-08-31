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Luizão, ex-atacante da Seleção, é suspeito de violência doméstica

Caso aconteceu em Maresias, no litoral de São Paulo, após uma discussão motivada por ciúmes

PorJoanna ColaçoNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 14:03
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Luizão, ex-atacante da seleção, é acusado de agredir a namorada (Foto: Reprodução)
Luizão, ex-atacante da seleção, é acusado de agredir a namorada (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Luizão, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, está sendo investigado por uma suposta agressão contra a namorada. O episódio ocorreu durante a madrugada de domingo (30), em Maresias, no litoral de São Paulo.

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De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o casal teria iniciado uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, Luizão teria agredido a companheira. Ainda segundo o registro policial, a mulher também teria reagido e agredido o ex-atacante.

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A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e envolve suspeitas de violência doméstica, violência psicológica, lesão corporal, ameaça e injúria. Após o episódio, a namorada de Luizão foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde deveria passar por exames para avaliar possíveis lesões.

Luizão nega versão e afirma ter sido agredido

Nas redes sociais, Luizão apresentou sua versão sobre o episódio. O ex-atacante afirmou que vinha sofrendo agressões e declarou ter decidido procurar as autoridades após chegar ao seu limite. Segundo o ex-jogador, ele registrou um Boletim de Ocorrência contra a namorada e também realizou exame de corpo de delito. Luizão afirmou ainda que prefere não divulgar outros detalhes enquanto a investigação estiver em andamento.

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Em seu posicionamento, o campeão mundial disse confiar que as provas reunidas pelas autoridades poderão esclarecer o que aconteceu e definir quem foi vítima na situação. Luizão também declarou repudiar qualquer tipo de violência contra mulheres e afirmou confiar na Justiça.

Confira a nota do ex-jogador:

"Diante das notícias veiculadas a meu respeito, venho me manifestar. A investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação.O que aconteceu foi que cheguei ao meu limite diante das agressões que venho sofrendo. Desta vez, decidi tomar as providências cabíveis. Eu havia dito que comunicaria os fatos às autoridades e assim o fiz: já registrei um Boletim de Ocorrência e realizei exame de corpo de delito. Neste momento, prefiro não expor outros detalhes. Confio que as provas e a investigação irão esclarecer o que realmente aconteceu. Repudio qualquer forma de agressão contra as mulheres e confio na Justiça."

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Pronunciamento do Luizão
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