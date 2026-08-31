Conselho do Santos se reúne para apresentação de empresa interessada na SAF do clube
Nesta segunda-feira (31), acontece a primeira reunião com os representantes da SDC Sports; saiba mais
Representantes do grupo Santo Dominique Capital (SDC) Sports se apresentam nesta segunda-feira (31), às 19h (de Brasília), para membros do Conselho Deliberativo do Santos, em uma reunião extraordinária. O objetivo do encontro é permitir que os responsáveis pelo projeto expliquem a origem da empresa, sua estrutura, os profissionais envolvidos e os planos para o clube.
Segundo apurado pelo Lance!, a apresentação abordará a estrutura e a filosofia de investimentos da SDC, detalhando o perfil de seus sócios e executivos. Além disso, os representantes vão expor os motivos e diferenciais que os atraíram ao Alvinegro Praiano, as alavancas para potencializar o clube e a visão sobre o futuro do futebol, acompanhada de um plano do que enxergam para o Peixe.
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O encontro acontecerá em formato híbrido. Dessa forma, os conselheiros poderão comparecer tanto presencialmente quanto de maneira virtual.
O que é a SDC Sports?
A SDC Sports é a plataforma esportiva da Saint-Dominique Capital, gestora de investimentos. A negociação com o Peixe começou oficialmente com uma proposta não vinculante apresentada em 20 de fevereiro de 2026. O documento previa R$ 1 bilhão pelo controle de 80% da futura SAF e a responsabilidade pela dívida do clube, estimada naquele momento em aproximadamente R$ 1 bilhão.
A aprovação dessa proposta permitiu o início da diligência. Durante cinco meses, a SDC Sports teve acesso a documentos e informações do Santos para verificar a situação financeira, os ativos e as operações do clube. A investigação também foi bilateral: o Santos realizou uma análise inicial da empresa para entender sua estrutura e a capacidade de realizar um investimento desse porte.
Próximos passos e mudanças no estatuto
O passo seguinte depende de uma alteração importante no estatuto. Atualmente, o Santos pode vender apenas 49% das ações, enquanto a proposta da SDC Sports considera a aquisição de 80%. Será necessário, portanto, alterar a legislação interna do clube para permitir a participação majoritária.
O processo ficará sob responsabilidade do Conselho Deliberativo, presidido por Fernando Akaoui. Depois que o estudo completo for recebido, a Mesa do Conselho terá até 30 dias para convocar uma reunião destinada a analisar o mérito da mudança e recomendar ou não sua aprovação.
Se o Conselho aprovar a alteração, o presidente do órgão terá até 60 dias para convocar a Assembleia Geral dos associados. Antes da votação, o Conselho deverá promover sessões informativas com especialistas para esclarecer dúvidas dos sócios. A Assembleia terá, então, a palavra sobre a reforma estatutária.
Se os associados aprovarem a mudança, o processo ainda não estará encerrado. Será necessária a formalização da oferta vinculante, sua análise e aprovação no Conselho Deliberativo e uma nova votação na Assembleia Geral para que os sócios decidam sobre a própria venda.
Vale destacar que o Santos passará por eleições presidenciais no fim deste ano. Nesse sentido, por se tratar de um ano político, todo o processo de mudanças estatutárias, se acontecer, pode levar mais tempo.
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