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Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha'

Equipes empataram pela 25ª rodada do Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 20:30
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Giay em ação no confronto entre Mirassol e Palmeiras
Giay em ação no confronto entre Mirassol e Palmeiras (Foto: Alex Pelicer/Ag. F8/Folhapress)

A arbitragem de Mirassol e Palmeiras gerou discussão nas redes sociais neste domingo (30). Aos 34 minutos do segundo tempo, Fernandinho invadiu a área em velocidade e caiu após disputa com Giay. O árbitro João Vitor Gobi marcou pênalti para o clube mandante, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance.

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Após assistir às imagens no monitor, Gobi decidiu anular a penalidade. A decisão provocou reclamações de torcedores, que questionaram a atuação da arbitragem e a interferência do VAR no lance.

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Nas redes sociais, alguns internautas consideraram que houve falta de Giay e defenderam a manutenção da marcação. Outros, porém, discordaram da decisão inicial e afirmaram que o contato não seria suficiente para a marcação da penalidade.

➡️Veja gols em Mirassol x Palmeiras: Maurício marca

Veja a repercussão:

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X PALMEIRAS
SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
📺 Onde assistir: Prime Vídeo

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: João Vítor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

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