Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha'
Equipes empataram pela 25ª rodada do Brasileiro
A arbitragem de Mirassol e Palmeiras gerou discussão nas redes sociais neste domingo (30). Aos 34 minutos do segundo tempo, Fernandinho invadiu a área em velocidade e caiu após disputa com Giay. O árbitro João Vitor Gobi marcou pênalti para o clube mandante, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance.
🎲 SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO!
Após assistir às imagens no monitor, Gobi decidiu anular a penalidade. A decisão provocou reclamações de torcedores, que questionaram a atuação da arbitragem e a interferência do VAR no lance.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Nas redes sociais, alguns internautas consideraram que houve falta de Giay e defenderam a manutenção da marcação. Outros, porém, discordaram da decisão inicial e afirmaram que o contato não seria suficiente para a marcação da penalidade.
➡️Veja gols em Mirassol x Palmeiras: Maurício marca
Veja a repercussão:
Que vergonha esse campeonato!— SávioCRF (@saviocrf95) August 30, 2026
Olha o pênalti que anularam do Mirassol
Coincidência ou não, o árbitro só foi ao VAR depois de muita pressão dos jogadores do Palmeiras. É método… pic.twitter.com/msb7fV0Med
Giay primeiro deslocou o jogador e só depois acertou a bola.— Abel (@edu2002pay) August 30, 2026
Penalti.
não tem como competir contra eles— crf.andrei 🏆🏆🏆🏆9br (@oliveiraandrei_) August 30, 2026
toda rodada é um roubo histórico
assaltaram o Mirassol que tá brigando pra não cair
Contra o Palmeiras nunca e marcado nada contra kkkkkkkkkkk impressionante já marcaram coisa pior que isso aí.— Alison (@ALISILVA221) August 30, 2026
Futebol brasileiro é uma loucura né..— Pedro Henrique (@Peedri10) August 30, 2026
Um lance óbvio desse e demora pro VAR chamar.
Ruindade demais
Eu sinceramente não achei pênalti, mas eu DUVIDO que se é a favor do palmeiras logo depois deles empatarem, q o var ia chamar para tirar esse pênalti ai— Sthifler 😎 (@sthifler666) August 30, 2026
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X PALMEIRAS
SÉRIE A - 25ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: João Vítor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrotaHá 2 horas
Fora de Campo
Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'Há 2 horas
Fora de Campo
PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x BotafogoHá 2 horas
Fora de Campo
Lance de Luiz Araújo chama atenção em Flamengo x Botafogo: 'Piada'Há 3 horas
Fora de Campo
Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'Há 3 horas
Fora de Campo
Ídolo do Flamengo revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil: 'Vou torcer sempre'Há 13 horas
Mais LANCE!