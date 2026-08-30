Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha' Equipes empataram pela 25ª rodada do Brasileiro

A arbitragem de Mirassol e Palmeiras gerou discussão nas redes sociais neste domingo (30). Aos 34 minutos do segundo tempo, Fernandinho invadiu a área em velocidade e caiu após disputa com Giay. O árbitro João Vitor Gobi marcou pênalti para o clube mandante, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance.

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Após assistir às imagens no monitor, Gobi decidiu anular a penalidade. A decisão provocou reclamações de torcedores, que questionaram a atuação da arbitragem e a interferência do VAR no lance.

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Nas redes sociais, alguns internautas consideraram que houve falta de Giay e defenderam a manutenção da marcação. Outros, porém, discordaram da decisão inicial e afirmaram que o contato não seria suficiente para a marcação da penalidade.

➡️Veja gols em Mirassol x Palmeiras: Maurício marca

Veja a repercussão:

Que vergonha esse campeonato!



Olha o pênalti que anularam do Mirassol



Coincidência ou não, o árbitro só foi ao VAR depois de muita pressão dos jogadores do Palmeiras. É método… pic.twitter.com/msb7fV0Med — SávioCRF (@saviocrf95) August 30, 2026

Giay primeiro deslocou o jogador e só depois acertou a bola.

Penalti. — Abel (@edu2002pay) August 30, 2026

não tem como competir contra eles



toda rodada é um roubo histórico



assaltaram o Mirassol que tá brigando pra não cair — crf.andrei 🏆🏆🏆🏆9br (@oliveiraandrei_) August 30, 2026

Contra o Palmeiras nunca e marcado nada contra kkkkkkkkkkk impressionante já marcaram coisa pior que isso aí. — Alison (@ALISILVA221) August 30, 2026

Futebol brasileiro é uma loucura né..

Um lance óbvio desse e demora pro VAR chamar.



Ruindade demais — Pedro Henrique (@Peedri10) August 30, 2026

Eu sinceramente não achei pênalti, mas eu DUVIDO que se é a favor do palmeiras logo depois deles empatarem, q o var ia chamar para tirar esse pênalti ai — Sthifler 😎 (@sthifler666) August 30, 2026

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vítor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

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