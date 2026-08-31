Atlético pode ter 'preocupação extra' no clássico com possível ausência de Éverson Goleiro sofreu um trauma no pé esquerdo e é dúvida contra o Cruzeiro

O Atlético pode ter uma preocupação extra no clássico contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, com a possível ausência de Éverson. O goleiro ainda é dúvida para o confronto decisivo contra o rival, nesta terça-feira (2), às 21h, na Arena MRV.

O Atlético pode ter uma preocupação extra no clássico contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, com a possível ausência de Éverson. O goleiro ainda é dúvida para o confronto decisivo contra o rival, nesta terça-feira (2), às 21h, na Arena MRV.

Éverson sofreu um trauma no pé esquerdo durante a partida de ida, disputada no Mineirão. O goleiro ficou fora do duelo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, e ainda não tem presença confirmada para o clássico.

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A possível ausência ganha um peso ainda maior pelo cenário que o Atlético pode encontrar na partida. O goleiro atleticano tem as cobranças de pênalti como uma de suas especialidades e se tornou um dos principais nomes da equipe nesse tipo de decisão.

Como o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, um novo empate na Arena MRV leva a decisão para os pênaltis. Sem Éverson, portanto, o Atlético perderia uma de suas principais armas para uma eventual disputa.

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O paredão atleticano já defendeu 22 cobranças de pênalti com a camisa do Atlético em pouco mais de seis anos no clube. Com o goleiro no gol, o Galo participou de nove decisões desse tipo e levou a melhor em seis delas, enquanto foi eliminado em apenas três oportunidades .O aproveitamento da equipe em disputas por pênaltis com Éverson no gol é de 66,6%.

Além de ser especialista em defender cobranças, Éverson também se tornou uma das opções do Atlético para bater pênaltis em decisões. O goleiro já converteu sete cobranças pelo clube e participou diretamente de algumas das classificações mais importantes do Atlético nos últimos anos.

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Disputas de pênaltis de Éverson pelo Atlético

Atlético x Boca Juniors — Libertadores 2021 — classificado

Atlético x Flamengo — Supercopa do Brasil 2022 — campeão

Atlético x Palmeiras — Libertadores 2022 — eliminado

Corinthians x Atlético — Copa do Brasil 2023 — eliminado

Orlando City x Atlético — Inter&CO Soccer Week 2025 — classificado

Atlético x Bucaramanga — Sul-Americana 2025 — classificado

Atlético x Flamengo — Copa do Brasil 2025 — classificado

Lanús x Atlético — Sul-Americana 2025 — eliminado

Atlético x América-MG — Campeonato Mineiro 2026 — classificado

Atlético x Ceará — Copa do Brasil 2026 — classificado

Pênaltis convertidos por Éverson

20/07/2021 — Atlético 0 x 0 Boca Juniors (3 x 1 nos pênaltis) — Libertadores

25/01/2025 — Orlando City 0 x 0 Atlético (5 x 6 nos pênaltis) — Inter&CO Soccer Week

24/07/2025 — Atlético 0 x 1 Bucaramanga (3 x 1 nos pênaltis) — Copa Sul-Americana

07/08/2025 — Atlético 0 x 1 Flamengo (4 x 3 nos pênaltis) — Copa do Brasil

22/11/2025 — Atlético 0 x 0 Lanús (4 x 5 nos pênaltis) — Final da Sul-Americana

01/03/2026 — América-MG 0 x 0 Atlético (2 x 4 nos pênaltis) — Campeonato Mineiro

13/05/2026 — Ceará 2 x 1 Atlético (2 x 4 nos pênaltis) — Copa do Brasil

Éverson contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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