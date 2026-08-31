Gustavo Santana: os bastidores da ascensão no São Paulo
Jogador marcou na vitória contra o Bragantino
A vitória sobre o Red Bull Bragantino, que encerrou um jejum incômodo do São Paulo no Brasileirão, teve um nome de destaque: Gustavo Santana. O jogador marcou o segundo gol do Tricolor, na vitória por 2 a 1. Ao terminar sua formação em Cotia, tornou-se a opção reserva imediata para Jonathan Calleri, relacionado no último jogo no sacrifício.
Gustavo Santana tem chamado a atenção de Dorival Júnior desde a pausa para a Copa do Mundo. O atacante ganhou destaque nos jogos-treinos realizados pelo São Paulo, com gols e boas atuações durante as atividades.
Nos treinamentos de enfrentamento no dia a dia, o jogador também tem se destacado pela capacidade de incomodar os defensores. Gustavo é visto como um atleta que oferece dificuldade para a defesa adversária e aparece com frequência nas atividades, inclusive marcando gols. Justamente isso fez com que "furasse a fila" de nomes como André Silva e Ryan Francisco, surgindo como opção para quando Calleri não está.
Foi exatamente o que aconteceu diante do Bragantino. Calleri ainda se recupera de uma entorse leve no tornozelo sofrida na partida contra a Chapecoense e, logo após a saída do camisa 9, Gustavo Santana foi acionado por Dorival Júnior. O trabalho do atacante já vinha sendo acompanhado pelo clube desde as categorias de base, e o desempenho recente ajudou a abrir espaço no profissional.
Os números também ajudam a explicar a escolha. De acordo com levantamento do Sofascore, Gustavo Santana terminou a partida contra o Bragantino com duas finalizações, ambas no alvo. O atacante teve 18 ações com a bola e acertou cinco dos oito passes tentados, com 63% de aproveitamento.
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Outro ponto que chama atenção é a velocidade, característica destacada pela comissão técnica. Gustavo percorreu seis quilômetros durante a partida, registrou nove sprints e atingiu 30,9 km/h de velocidade máxima.
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Gustavo Santana tem recebido conselhos de veteranos
Comprado pelo São Paulo em outubro do ano passado e com contrato até o final de 2028, Gustavo Santana destacou como os veteranos também tem influenciado em seu crescimento dentro do clube.
- Todos eles me tranquilizaram. Falaram pra eu ir (para o jogo) tranquilo e fazer o que eu sei fazer, que é jogar futebol. Pra mim é uma honra disputar vaga com Calleri, André Silva, Luciano, Ryan... Todos eles estão trabalhando muito para que a fase ruim mude, eu acredito que todos estão focados em um só objetivo, que é ganhar e ajudar o São Paulo - disse Gustavo Santana, na zona mista do Morumbis, após a vitória.
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Revelado pelo Santos, Gustavo passou por praticamente todas as categorias de base do Peixe, do sub-11 ao sub-17. Depois, atuou pelo São Bernardo antes de se transferir para o Cuiabá. No início deste ano, chegou ao São Paulo por empréstimo e, após convencer a comissão da base, teve os direitos adquiridos.
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