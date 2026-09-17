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Veja gols em Flamengo x Del Valle: Arrascaeta empata a partida

Rubro-Negro se classificou ás semifinais da Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 22:06
Atualizado há 19 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores
Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Flamengo empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1 nesta quinta-feira (17), mas garantiu a classificação para as semifinais da Libertadores após vencer o jogo de ida por 2 a 0.

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Aos 30 minutos da primeira etapa, Gol de Djorkaeff Reasco! Léo Pereira erra bote no meio-campo após lançamento, Perelló ganha na corrida de Ayrton Lucas, leva até a área, cruza, Rossi não segura, e Reasco aparece para estufar as redes.

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Veja o gol:

Aos 38 minutos da segunda etapa, em um erro bizarro de Quintana! Rossi dá um chutão para afastar a jogada, bola quica duas vezes, goleiro do Del Valle fica pregado no chão, bola passa por ele, e Arrascaeta, com gol livre, cabeceia para o fundo das redes.

Veja o gol:

Como foi Flamengo x Del Valle?

Primeiro tempo: lambança em gol do Del Valle marca atuação do Flamengo

Atuação desastrosa do Flamengo no primeiro tempo contra o Independiente del Valle. O time de Jardim viu a equipe equatoriana, que estava em desvantagem no placar, dominar a posse de bola. O time mandante até chegou com perigo, mas Bruno Henrique, ainda aos 13 minutos, chutou em cima do goleiro.

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Pressionando, o Del Valle abriu o placar aos 30 minutos, em jogada de contra-ataque que contou com uma lambança do sistema defensivo rubro-negro. Léo Pereira saiu errado no bote, e Ayrton Lucas perdeu a disputa com Peréllo. Rossi espalmou a bola para o meio da área, facilitando para Reasco, que apenas empurrou para o fundo da rede.

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Durante grande parte da etapa inicial, o que se viu foi um Flamengo desconcentrado, errando passes bobos e até mesmo o tempo da bola. Uma atuação ruim, coletiva e individualmente.

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Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores
Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores (Foto Divulgação/Flamengo)

Segundo tempo: Arrascaeta salva Flamengo e classificação

O Flamengo voltou mais ligado para o segundo tempo, mas, mesmo assim, o técnico Leonardo Jardim identifica a necessidade de mexer na equipe e chama Arrascaeta e Plata para os lugares de Paquetá e Carrascal. Paquetá, inclusive, viveu a sua pior atuação desde o retorno ao clube. Muito abaixo do que vinha apresentando, o meia deixou o campo no início da etapa final. O cenário piorou, no entanto, quando Jorginho, aos 20 minutos, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Del Valle chegou a balançar a rede aos 32', mas o bandeirinha indicou impedimento na jogada. Tudo mudou quando, aos 38 minutos, Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo. O uruguaio, que saiu do banco, aproveitou ótimo lançamento do goleiro Rossi e também a lambança do goleiro adversário, que saiu muito mal do gol.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Del Valle
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)

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