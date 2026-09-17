Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Maestro Júnior é sincero sobre possível final entre Flamengo e Fluminense

Ídolo do Flamengo, ex-jogador marca presença em evento da Conmebol no Rio

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 20:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta
Gesticulando, Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta (Foto: Reprodução)

Ídolo histórico do Flamengo, o Maestro Júnior comentou sobre a possibilidade de uma final entre Flamengo e Fluminense na Libertadores. Em evento realizado pela Conmebol no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17), o ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo destacou que, neste momento, o mais importante para o Rubro-Negro é garantir uma vaga na decisão.

➡️Como assistir Flamengo x Del Valle pela Libertadores na Disney+?

— O mais importante é o Flamengo estar na final, não importa o adversário. Eu acho que é o título mais representativo da América do Sul — afirmou Júnior.

continua após a publicidade

O ex-jogador também relembrou o período em que disputou a competição e apontou uma mudança na percepção sobre a Libertadores ao longo dos anos. Segundo Júnior, na época em que atuava, a competição ainda enfrentava alguns problemas que dificultavam sua valorização.

— Na nossa época ainda tinha certos problemas em relação à Libertadores. Hoje não, hoje a Libertadores realmente é a competição mais importante da América do Sul. Acho que é por isso que os clubes todos têm esse objetivo. E para o torcedor eu acho que mais ainda — completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo e Fluminense se enfrentaram na final do Campeonato Carioca
Flamengo e Fluminense se enfrentaram na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

Flamengo e Fluminense podem decidir a Libertadores

Flamengo e Fluminense estão entre os clubes que seguem na disputa pelo título da Libertadores. Caso avancem às próximas fases, os rivais cariocas podem protagonizar uma decisão inédita entre os dois clubes na principal competição da América do Sul.

Com a classificação do Fluminense encaminhada desde terça-feira (15), ao perder para o Platense por 2 a 1, mas avançar no agregado, agora quem tem a responsabilidade de se classificar é o Rubro-Negro, que enfrenta o Independiente Del Valle, nesta quinta-feira (17), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

O Flamengo venceu o time mandante por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. Por conta da vantagem construída fora de casa, a equipe de Leonardo Jardim chega em situação confortável para o confronto no Rio e pode perder por até um gol de diferença, que, ainda assim, garantirá a classificação. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Lance!

Ingleses enlouquecem com gol de Rayan na Liga Europa: 'Ele terá'

Há 7 minutos
Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Fora de Campo

Decisão de Jardim em escalação do Flamengo repercute: 'Não estava'

Há 1 minuto
Memphis Depay durante a partida

Corinthians

Torcida organizada do Corinthians detona Memphis: 'Displicente'

Há 4 minutos
Felipe Melo comparou Memphis Depay e Gabigol após eliminações

Fora de Campo

Felipe Melo compara Memphis com Gabigol após eliminações: 'Frouxo'

Há 54 minutos
Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Vini Jr e Virgínia dão novo passo no relacionamento; confira

Há 1 hora
Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo

Fora de Campo

Como assistir Flamengo x Del Valle pela Libertadores na Disney+?

Há 1 hora
Mais LANCE!
Tite foi apresentado como técnico do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Após eliminação, torcedores do Corinthians reagem à ida de Tite ao Botafogo

Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação nos pênaltis na Libertadores

Palmeiras alfineta Corinthians com música de Memphis após eliminação rival na Libertadores: 'É fogo'

Camisa 10 esteve de fora da partida de volta contra o Atlético (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Efeito carma? As provocações de Neymar que deram errado

Martinelli gesticula e dá resposta em coletiva no Fluminense

VÍDEO: confira a reação de Martinelli ao ser convocado para a Seleção Brasileira

Alviverde eliminou a LDU nos pênaltis no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Foto: Abraão Soares/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Deyverson se pronuncia após gesto em LDU x Palmeiras

Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Jornais europeus detonam Memphis após pênalti perdido

Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Benja ironiza Memphis por eliminação do Corinthians

Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Sormani elege culpado em eliminação do Santos: 'Um desastre'

Fora Memphis pichado nos muros do corinthians (Foto: Reprodução/ /TV Alambrado Alvinegro)

Torcida picha muros do Corinthians e pede saída de Memphis após eliminação na Libertadores

Memphis Depay durante a partida

Europeus reagem a pênalti perdido por Memphis na Libertadores: 'Fatal'

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem

PC Oliveira esclarece polêmica em jogo de quarta-feira (16)

O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira (16)

Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-Americana

Deyverson em LDU x Palmeiras

Atitude de Deyverson chama atenção em LDU x Palmeiras: 'Número 1'