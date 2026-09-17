Ídolo histórico do Flamengo, o Maestro Júnior comentou sobre a possibilidade de uma final entre Flamengo e Fluminense na Libertadores. Em evento realizado pela Conmebol no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17), o ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo destacou que, neste momento, o mais importante para o Rubro-Negro é garantir uma vaga na decisão.

➡️Como assistir Flamengo x Del Valle pela Libertadores na Disney+?

— O mais importante é o Flamengo estar na final, não importa o adversário. Eu acho que é o título mais representativo da América do Sul — afirmou Júnior.

continua após a publicidade

O ex-jogador também relembrou o período em que disputou a competição e apontou uma mudança na percepção sobre a Libertadores ao longo dos anos. Segundo Júnior, na época em que atuava, a competição ainda enfrentava alguns problemas que dificultavam sua valorização.

— Na nossa época ainda tinha certos problemas em relação à Libertadores. Hoje não, hoje a Libertadores realmente é a competição mais importante da América do Sul. Acho que é por isso que os clubes todos têm esse objetivo. E para o torcedor eu acho que mais ainda — completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo e Fluminense se enfrentaram na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

Flamengo e Fluminense podem decidir a Libertadores

Flamengo e Fluminense estão entre os clubes que seguem na disputa pelo título da Libertadores. Caso avancem às próximas fases, os rivais cariocas podem protagonizar uma decisão inédita entre os dois clubes na principal competição da América do Sul.

Com a classificação do Fluminense encaminhada desde terça-feira (15), ao perder para o Platense por 2 a 1, mas avançar no agregado, agora quem tem a responsabilidade de se classificar é o Rubro-Negro, que enfrenta o Independiente Del Valle, nesta quinta-feira (17), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

O Flamengo venceu o time mandante por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. Por conta da vantagem construída fora de casa, a equipe de Leonardo Jardim chega em situação confortável para o confronto no Rio e pode perder por até um gol de diferença, que, ainda assim, garantirá a classificação. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.