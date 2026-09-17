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Neymar se pronuncia após queda do Santos na Sul-Americana: 'Dias melhores virão'

Camisa 10 está lesionado e não entrou em campo no duelo decisivo contra o Atlético-MG, na Arena MRV

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/09/2026 17:43
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Neymar deixa o gramado da Vila Belmiro com dores
Neymar deixa o gramado da Vila Belmiro com dores duurante clássico com o Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Após o meia Benjamín Rollheiser e o lateral-direito Rodinei usarem as redes sociais para fazer um desabafo após a eliminação do Santos na Sul-Americana, na tarde desta quinta-feira (17), foi a vez do atacante Neymar publicar uma foto com uma legenda em relação ao assunto.

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O camisa 10 tem uma lesão muscular na coxa direita e, portanto, não entrou em campo na queda do Peixe para o Atlético-MG, nos pênaltis, na Arena MRV, em partida válida pelas quartas de final do torneio continental. Ele disse, no entanto, que já passaram "por dias bem mais difíceis".

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– Já passamos por dias bem mais difíceis... Não importa quantas vezes vamos cair, o que importa é se lembrar sempre! Seguimos trabalhando, dias melhores virão – escreveu o camisa 10 em sua rede social.

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Neymar trata de uma lesão muscular do tipo 2B, com ruptura parcial no reto anterior da coxa direita, sofrida durante o clássico contra o Palmeiras pelo jogo de volta da Copa do Brasil, no dia 2 de setembro.

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Fora da Sul-Americana, agora o Santos foca apenas no Brasileirão. O próximo desafio será no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), diante do Remo, no Mangueirão, pela 28ª rodada do campeonato.

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Neymar
Foto: Reprodução / redes sociais

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