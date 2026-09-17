Números de Viña em comparação com outros laterais do Cruzeiro
O lateral-esquerdo pode estrar nesse fim de semana, contra o Vitória
Para o duelo do próximo domingo (20), contra o Vitória, o técnico Artur Jorge terá mais uma opção para a lateral-esquerda. Na última terça-feira (15), o Cruzeiro apresentou oficialmente Matías Viña, que está à disposição para estrear com o uniforme celeste.
O comandante português terá três opções para o setor, com base no que tem feito recentemente. Villalba e Gabriel Rojas têm sido os jogadores mais utilizados nessa posição.
Levando em conta as estatísticas da dupla pelo Cruzeiro e do uruguaio pelo River Plate nesta temporada, Matías Viña é o jogador mais equilibrado defensivamente.
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Ele lidera os números de interceptações (1,3) e bolas recuperadas (2,6), além de cometer menos faltas que os dois. Mais ofensivo, a única estatística importante de Rojas são os passes decisivos por partida (1,3). Enquanto isso, Villalba aparece como o mais participativo, com 53,6 ações com a bola por jogo em média, 40,7 passes certos e 5,2 passes longos.
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Viña em briga por posição no Cruzeiro
O lateral-esquerdo Matías Viña avaliou a disputa por uma vaga na equipe comandada por Artur Jorge. Os jogadores usados no setor atualmente são Villalba e Gabriel Rojas.
– Eu acredito que na posição não há muita diferença entre nós. Estamos para ajudar o Cruzeiro. Todos brigando pela posição. Cada um de nós treina ao máximo para colaborar com o Cruzeiro, melhorar o time e evoluir individualmente. Essa disputa entre nós vai fortalecer a equipe – avaliou o jogador, que ressaltou a ajuda de um companheiro que também disputará vaga.
– Em relação aos companheiros, joguei com Matheus Henrique, Fabrício e Gerson. Eles se colocaram à disposição para me ajudar. Agora, ao chegar aqui, falei com Romero e Gabi (Rojas), que têm me dado indicações na cidade – comentou Viña em sua apresentação no Cruzeiro.
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