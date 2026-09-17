Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Números de Viña em comparação com outros laterais do Cruzeiro

O lateral-esquerdo pode estrar nesse fim de semana, contra o Vitória

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/09/2026 19:05
Favorite o Lance! no Google
Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para o duelo do próximo domingo (20), contra o Vitória, o técnico Artur Jorge terá mais uma opção para a lateral-esquerda. Na última terça-feira (15), o Cruzeiro apresentou oficialmente Matías Viña, que está à disposição para estrear com o uniforme celeste.

O comandante português terá três opções para o setor, com base no que tem feito recentemente. Villalba e Gabriel Rojas têm sido os jogadores mais utilizados nessa posição.

continua após a publicidade

Levando em conta as estatísticas da dupla pelo Cruzeiro e do uruguaio pelo River Plate nesta temporada, Matías Viña é o jogador mais equilibrado defensivamente.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Ele lidera os números de interceptações (1,3) e bolas recuperadas (2,6), além de cometer menos faltas que os dois. Mais ofensivo, a única estatística importante de Rojas são os passes decisivos por partida (1,3). Enquanto isso, Villalba aparece como o mais participativo, com 53,6 ações com a bola por jogo em média, 40,7 passes certos e 5,2 passes longos.

continua após a publicidade
Números de Viña em comparação a outros laterais do Cruzeiro
Números de Viña em comparação a outros laterais do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Viña em briga por posição no Cruzeiro

O lateral-esquerdo Matías Viña avaliou a disputa por uma vaga na equipe comandada por Artur Jorge. Os jogadores usados no setor atualmente são Villalba e Gabriel Rojas.

– Eu acredito que na posição não há muita diferença entre nós. Estamos para ajudar o Cruzeiro. Todos brigando pela posição. Cada um de nós treina ao máximo para colaborar com o Cruzeiro, melhorar o time e evoluir individualmente. Essa disputa entre nós vai fortalecer a equipe – avaliou o jogador, que ressaltou a ajuda de um companheiro que também disputará vaga.

continua após a publicidade

– Em relação aos companheiros, joguei com Matheus Henrique, Fabrício e Gerson. Eles se colocaram à disposição para me ajudar. Agora, ao chegar aqui, falei com Romero e Gabi (Rojas), que têm me dado indicações na cidade – comentou Viña em sua apresentação no Cruzeiro.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Time do Cruzeiro perfilado contra o Mirassol

Cruzeiro

Cruzeiro pode ter retorno importante contra o Vitória

Há 48 minutos
Otávio com prêmio de melhor goleiro de agosto do Brasileirão

Cruzeiro

Goleiro do mês! Confira números de Otávio, do Cruzeiro, em agosto

Há 1 hora
Apresentação Matías Viña no Cruzeiro

Cruzeiro

Matías Viña projeta disputa por posição no Cruzeiro

Há 5 horas
Tite em apresentação no Botafogo

Cruzeiro

Apresentado no Botafogo, Tite avalia passagem pelo Cruzeiro

Há 6 horas
Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Futebol Internacional

Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai

Há 1 dia
Apresentação Matías Viña

Cruzeiro

Reforço do Cruzeiro, Viña abre o jogo sobre condição física

Há 1 dia
Mais LANCE!
Apresentação de Matías Viña

Quem paga salário? Reforço do Cruzeiro, Viña explica contrato

Matías Viña sendo apresentado no Cruzeiro

Matías Viña detalha saída do River em apresentação no Cruzeiro: 'Treinava em casa'

Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matías Viña é apresentado pelo Cruzeiro: 'Torcida me abraçou'

Lucho Rodríguez, novo atacante do Cruzeiro.

AO VIVO: assista à apresentação de Matías Viña no Cruzeiro

Gabriel Rojas disputa bola

Inconstância: Cruzeiro chega a dez jogos marcando e sofrendo gols

Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge projeta fim de temporada do Cruzeiro: "Não serão 11 jogos fáceis"

Otávio aquecendo na Vila Belmiro

Otávio chama atenção para detalhes após derrota do Cruzeiro

Santos x Cruzeiro na Vila Belmiro

Adversários finalizaram 70% mais que o Cruzeiro nos últimos cinco jogos

Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge explica alterações em Santos x Cruzeiro

Toca da Raposa II

Membros de organizada do Cruzeiro têm reunião na Toca II em tom de cobrança

Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge avalia fator determinante em derrota do Cruzeiro

Fabrício Bruno contra o Santos

Fabrício Bruno analisa derrota do Cruzeiro: 'Não conseguimos nem atacar e nem defender'

Otávio faz defesa na Vila Belmiro

ANÁLISE: Cruzeiro escapa de vexame contra o Santos