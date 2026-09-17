Goleiro do mês! Confira números de Otávio, do Cruzeiro, em agosto
O arqueiro viveu um bom mês apesar da crise defensiva celeste
O goleiro Otávio, do Cruzeiro, foi eleito o goleiro do mês em agosto. Nesta quinta-feira (17), o clube divulgou imagens do arqueiro com o prêmio em mãos após atuações de destaque, apesar da sequência difícil da Raposa.
– Otávio recebeu o prêmio de melhor arqueiro do mês de agosto do Brasileirão! Parabéns, Cria! – publicou o Cabuloso em suas redes sociais.
Em quatro jogos do Cruzeiro, Otávio se destacou mesmo sofrendo gols em todas as partidas. Isso porque conquistou pontos importantes para a equipe, principalmente contra Corinthians e Flamengo.
Contra o Vasco, teve uma das suas melhores atuações, com sete defesas, mas não conseguiu evitar a derrota da equipe em São Januário.
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Nesse período, fez 4,2 defesas por partida, com 74% das finalizações defendidas. Dessas, nove defesas foram em lances dentro da área.
Estatísticas de Otávio no Brasileirão 2026 em agosto
- 4 jogos (4 titular)
- 0 jogos sem sofrer gols
- 6 gols sofridos (1.5 por jogo)
- 4.2 defesas por jogo
- 74% de bolas defendidas
- 9 defesas de finalizações de dentro da área
- 61% de acerto no passe
- 21% de acerto nas bolas longas
- 0/1 pênaltis defendidos
- Nota Sofascore 6.83
Mês de destaque no Cruzeiro rendeu Seleção à Otávio
Com o destaque em agosto, Otávio foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia. Nas redes sociais, o clube celebrou a ascensão do Cria da Toca, que assumiu a titularidade nesta temporada.
– Otávio convocado! O Cria da Toca foi chamado por Carlo Ancelotti e vai vestir a camisa da Seleção Brasileira principal pela primeira vez nas partidas contra Austrália e Índia! Pra cima, Paredão! – escreveu o clube em suas redes sociais.
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