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Goleiro do mês! Confira números de Otávio, do Cruzeiro, em agosto

O arqueiro viveu um bom mês apesar da crise defensiva celeste

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/09/2026 17:37
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Otávio com prêmio de melhor goleiro de agosto do Brasileirão
Otávio com prêmio de melhor goleiro de agosto do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O goleiro Otávio, do Cruzeiro, foi eleito o goleiro do mês em agosto. Nesta quinta-feira (17), o clube divulgou imagens do arqueiro com o prêmio em mãos após atuações de destaque, apesar da sequência difícil da Raposa.

– Otávio recebeu o prêmio de melhor arqueiro do mês de agosto do Brasileirão! Parabéns, Cria! – publicou o Cabuloso em suas redes sociais.

Em quatro jogos do Cruzeiro, Otávio se destacou mesmo sofrendo gols em todas as partidas. Isso porque conquistou pontos importantes para a equipe, principalmente contra Corinthians e Flamengo.

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Contra o Vasco, teve uma das suas melhores atuações, com sete defesas, mas não conseguiu evitar a derrota da equipe em São Januário.

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Nesse período, fez 4,2 defesas por partida, com 74% das finalizações defendidas. Dessas, nove defesas foram em lances dentro da área.

Estatísticas de Otávio no Brasileirão 2026 em agosto

  1. 4 jogos (4 titular)
  2. 0 jogos sem sofrer gols
  3. 6 gols sofridos (1.5 por jogo)
  4. 4.2 defesas por jogo
  5. 74% de bolas defendidas
  6. 9 defesas de finalizações de dentro da área
  7. 61% de acerto no passe
  8. 21% de acerto nas bolas longas
  9. 0/1 pênaltis defendidos
  10. Nota Sofascore 6.83

Mês de destaque no Cruzeiro rendeu Seleção à Otávio

Com o destaque em agosto, Otávio foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia. Nas redes sociais, o clube celebrou a ascensão do Cria da Toca, que assumiu a titularidade nesta temporada.

Otávio faz defesa
Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Otávio convocado! O Cria da Toca foi chamado por Carlo Ancelotti e vai vestir a camisa da Seleção Brasileira principal pela primeira vez nas partidas contra Austrália e Índia! Pra cima, Paredão! – escreveu o clube em suas redes sociais.

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