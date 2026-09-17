Decisão de Jardim em escalação do Flamengo repercute: 'Não estava'

A escalação do Flamengo para o duelo decisivo contra o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (17), repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. A principal surpresa foi a presença de Pedro no banco de reservas, enquanto Bruno Henrique foi escolhido novamente para iniciar a partida.

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A decisão do técnico Leonardo Jardim foi comemorada por parte da torcida, principalmente pela sequência recente de oportunidades desperdiçadas pelo camisa 9. Pedro vinha sendo alvo de críticas após perder chances claras nas últimas partidas, e a opção por deixá-lo como alternativa no banco ganhou destaque entre os rubro-negros.

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Veja a repercussão:

No jogo de ida contra o Del Valle, em Quito, Bruno Henrique também foi titular e abriu o placar na vitória por 2 a 0. Para o confronto no Maracanã, Jardim manteve a escolha e ainda deixou Arrascaeta entre os reservas.

Com a vantagem construída no Equador, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que ainda assim garante a classificação para a semifinal da Libertadores. Em caso de derrota por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o Del Valle conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

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