Flamengo x Estudiantes: data e informações da semifinal da Libertadores
Rubro-Negro eliminou o Independiente Del Valle nas quartas de final
Após eliminar o Independiente Del Valle, o Flamengo avança às semifinais da Libertadores e enfrenta o Estudiantes. A equipe argentina eliminou o Corinthians pelo placar agregado de 2 a 1, construído com um empate em La Plata e, posteriormente, uma vitória na Neo Química Arena por 1 a 0.
Apesar da classificação, o Flamengo avançou de fase graças ao placar de 2 a 0 construído no jogo de ida, na altitude de Quito. No Maracanã, o rubro-negro não conseguiu a vitória, mas avançou de fase. O jogo da volta terminou empatado em 1 a 1. Arrascaeta marcou para o Flamengo.
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Caso avance à final da Libertadores, o Flamengo terá um adversário brasileiro. Palmeiras e Fluminense se enfrentam na outra semifinal.
Flamengo x Estudiantes: data e hora
O jogo de ida entre as equipes está previsto para acontecer entre os dias 13 e 14 de outubro, enquanto os jogos de volta devem acontecer nos dias 20 e 21 do mesmo mês. Com melhor aproveitamento na competição, o Flamengo decidirá em casa.
O horário das partidas ainda não foi definido.
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