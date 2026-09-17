Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo x Estudiantes: data e informações da semifinal da Libertadores

Rubro-Negro eliminou o Independiente Del Valle nas quartas de final

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 23:20
Favorite o Lance! no Google
Paquetá ergue a mão ao fazer gol para o Flamengo contra o Corinthians
Paquetá ergue a mão ao fazer gol para o Flamengo contra o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

Após eliminar o Independiente Del Valle, o Flamengo avança às semifinais da Libertadores e enfrenta o Estudiantes. A equipe argentina eliminou o Corinthians pelo placar agregado de 2 a 1, construído com um empate em La Plata e, posteriormente, uma vitória na Neo Química Arena por 1 a 0.

Apesar da classificação, o Flamengo avançou de fase graças ao placar de 2 a 0 construído no jogo de ida, na altitude de Quito. No Maracanã, o rubro-negro não conseguiu a vitória, mas avançou de fase. O jogo da volta terminou empatado em 1 a 1. Arrascaeta marcou para o Flamengo.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Caso avance à final da Libertadores, o Flamengo terá um adversário brasileiro. Palmeiras e Fluminense se enfrentam na outra semifinal.

Flamengo x Estudiantes: data e hora

O jogo de ida entre as equipes está previsto para acontecer entre os dias 13 e 14 de outubro, enquanto os jogos de volta devem acontecer nos dias 20 e 21 do mesmo mês. Com melhor aproveitamento na competição, o Flamengo decidirá em casa.

O horário das partidas ainda não foi definido.

➡️ Semifinal da Libertadores: quando será Fluminense x Palmeiras?

Flamengo x Del Valle pela semifinal da Libertadores no Maracanã
Flamengo x Del Valle pela semifinal da Libertadores no Maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Leonardo Jardim em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores

Fora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após classificação na Libertadores

Há 2 minutos
Bruno Henrique perdeu um gol cara a cara em Flamengo x Del Valle

Flamengo

Flamengo supera R$ 40 milhões em premiação na Libertadores após vaga na semifinal

Há 9 minutos
Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores.

Flamengo

Flamengo joga mal, mas Arrascaeta salva a noite e garante vaga na semifinal da Libertadores

Há 11 minutos
Jorginho é expulso em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores

Fora de Campo

Jorginho é expulso e torcedores do Flamengo reagem: 'Inadmissível'

Há 29 minutos
Rossi em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores

Fora de Campo

Falha de Rossi em Flamengo x Del Valle repercute: 'Não existe'

Há 1 hora
Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores

Futebol Nacional

Veja gols em Flamengo x Del Valle: Arrascaeta empata a partida

Há 1 hora
Mais LANCE!
Erick Pulgar em lance durante Flamengo x Del Valle

Rivais questionam arbitragem em Flamengo x Del Valle: 'Vergonha'

Bruno Henrique perdeu um gol cara a cara em Flamengo x Del Valle

Gol perdido em Flamengo x Del Valle gera revolta: 'Não pode'

Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Decisão de Jardim em escalação do Flamengo repercute: 'Não estava'

Leonardo Jardim no comando do Flamengo

Libertadores: Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Del Valle no Maracanã

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior é sincero sobre possível final entre Flamengo e Fluminense

'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo

Como assistir Flamengo x Del Valle pela Libertadores na Disney+?

Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Flamengo tem jogador pendurado para decisão contra Del Valle na Libertadores

Bruno Heniruqe é abraçado ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians

Flamengo aposta em retrospecto para transformar trauma do passado em lição na Libertadores

Samuel Lino e Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo, pela Libertadores

Inteligência artificial aponta resultado de Flamengo x Del Valle na Libertadores

Reinier apontando e sorrindo durante Atlético x Santos

Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Reinier em Atlético x Santos

Paquetá e Pedro

Escalação: Flamengo encerra preparação para decisão contra o Del Valle na Libertadores

Adriano Imperador ‘para’ evento da Conmebol no Rio

Adriano Imperador 'para' evento no Rio e crava classificação do Flamengo na Libertadores