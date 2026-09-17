Cruzeiro pode ter retorno importante contra o Vitória

Em uma semana conturbada após a derrota para o Santos no último sábado, o Cruzeiro pode ter um retorno importante na partida contra o Vitória. As equipes se enfrentam no próximo domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fora de combate desde a eliminação na Copa do Brasil, o zagueiro Jonathan Jesus deve voltar a estar à disposição de Artur Jorge para o duelo no Barradão.

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O defensor sofreu uma lesão na perna, em um músculo ligado ao tornozelo esquerdo. Apesar do tratamento conservador, a recuperação do atleta foi rápida.

No fim da última semana, ele voltou a treinar parcialmente com o grupo em atividade de transição. Nesta semana, tem treinado normalmente e pode aparecer no time titular do Cruzeiro contra o Vitória.

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Jonathan Jesus no corredor do Maracanã (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nos dois jogos em que não contou com Jonathan Jesus, Artur Jorge escalou dupla de zaga formada por João Marcelo e Fabrício Bruno.

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Vitória x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Vitória na tarde de domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca se reerguer no torneio após a derrota por 2 a 1 para o Santos na Vila Belmiro.

Como o treinador Artur Jorge ressaltou em sua coletiva de imprensa após a partida em solo paulista, alguns resultados na 27ª rodada diminuíram o peso do tropeço, já que Athletico-PR e Fluminense também não venceram. Porém, o Bahia triunfou e subiu para a quarta posição.

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Atualmente, o Cruzeiro está em sexto lugar, com 42 pontos, três atrás do quinto, Fluminense. O Bahia aparece com 46 pontos, mesma pontuação do Furacão.

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