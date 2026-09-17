Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cruzeiro pode ter retorno importante contra o Vitória

O defensor foi desfalque nos dois últimos jogos

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/09/2026 18:24
Favorite o Lance! no Google
Time do Cruzeiro perfilado contra o Mirassol
Time do Cruzeiro perfilado contra o Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em uma semana conturbada após a derrota para o Santos no último sábado, o Cruzeiro pode ter um retorno importante na partida contra o Vitória. As equipes se enfrentam no próximo domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fora de combate desde a eliminação na Copa do Brasil, o zagueiro Jonathan Jesus deve voltar a estar à disposição de Artur Jorge para o duelo no Barradão.

continua após a publicidade

O defensor sofreu uma lesão na perna, em um músculo ligado ao tornozelo esquerdo. Apesar do tratamento conservador, a recuperação do atleta foi rápida.

No fim da última semana, ele voltou a treinar parcialmente com o grupo em atividade de transição. Nesta semana, tem treinado normalmente e pode aparecer no time titular do Cruzeiro contra o Vitória.

continua após a publicidade
Jonathan Jesus no corredor do Maracanã
Jonathan Jesus no corredor do Maracanã (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nos dois jogos em que não contou com Jonathan Jesus, Artur Jorge escalou dupla de zaga formada por João Marcelo e Fabrício Bruno.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Vitória x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Vitória na tarde de domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca se reerguer no torneio após a derrota por 2 a 1 para o Santos na Vila Belmiro.

Como o treinador Artur Jorge ressaltou em sua coletiva de imprensa após a partida em solo paulista, alguns resultados na 27ª rodada diminuíram o peso do tropeço, já que Athletico-PR e Fluminense também não venceram. Porém, o Bahia triunfou e subiu para a quarta posição.

continua após a publicidade

Atualmente, o Cruzeiro está em sexto lugar, com 42 pontos, três atrás do quinto, Fluminense. O Bahia aparece com 46 pontos, mesma pontuação do Furacão.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Números de Viña em comparação com outros laterais do Cruzeiro

Há 7 minutos
Otávio com prêmio de melhor goleiro de agosto do Brasileirão

Cruzeiro

Goleiro do mês! Confira números de Otávio, do Cruzeiro, em agosto

Há 1 hora
Apresentação Matías Viña no Cruzeiro

Cruzeiro

Matías Viña projeta disputa por posição no Cruzeiro

Há 5 horas
Tite em apresentação no Botafogo

Cruzeiro

Apresentado no Botafogo, Tite avalia passagem pelo Cruzeiro

Há 6 horas
Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Futebol Internacional

Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai

Há 1 dia
Apresentação Matías Viña

Cruzeiro

Reforço do Cruzeiro, Viña abre o jogo sobre condição física

Há 1 dia
Mais LANCE!
Apresentação de Matías Viña

Quem paga salário? Reforço do Cruzeiro, Viña explica contrato

Matías Viña sendo apresentado no Cruzeiro

Matías Viña detalha saída do River em apresentação no Cruzeiro: 'Treinava em casa'

Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matías Viña é apresentado pelo Cruzeiro: 'Torcida me abraçou'

Lucho Rodríguez, novo atacante do Cruzeiro.

AO VIVO: assista à apresentação de Matías Viña no Cruzeiro

Gabriel Rojas disputa bola

Inconstância: Cruzeiro chega a dez jogos marcando e sofrendo gols

Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge projeta fim de temporada do Cruzeiro: "Não serão 11 jogos fáceis"

Otávio aquecendo na Vila Belmiro

Otávio chama atenção para detalhes após derrota do Cruzeiro

Santos x Cruzeiro na Vila Belmiro

Adversários finalizaram 70% mais que o Cruzeiro nos últimos cinco jogos

Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge explica alterações em Santos x Cruzeiro

Toca da Raposa II

Membros de organizada do Cruzeiro têm reunião na Toca II em tom de cobrança

Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge avalia fator determinante em derrota do Cruzeiro

Fabrício Bruno contra o Santos

Fabrício Bruno analisa derrota do Cruzeiro: 'Não conseguimos nem atacar e nem defender'

Otávio faz defesa na Vila Belmiro

ANÁLISE: Cruzeiro escapa de vexame contra o Santos