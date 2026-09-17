Renato Gaúcho diz que é 'proibido vaiar' e manda recado ao Palmeiras

Renato Gaúcho foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (17). O treinador inicia sua quinta passagem pelo clube com a missão de afastar o time da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. A reestreia acontecerá no próximo domingo (20), contra o Palmeiras, às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

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Durante a apresentação, Renato destacou a força do Grêmio atuando em casa e convocou a torcida para apoiar a equipe diante do Verdão.

— Com todo respeito ao Palmeiras, sabemos das dificuldades, mas o Grêmio com a Arena cheia é muito forte. A partir de domingo, o nosso torcedor está convocado para vir, nos apoiar e lotar a Arena nos próximos jogos. Para que a gente consiga os pontos necessários para sair dessa situação. Vamos trabalhar para colocar o Grêmio em seu devido lugar — afirmou Renato.

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O treinador também fez um pedido direto aos torcedores antes de sua estreia. Renato afirmou que as vaias podem afetar o desempenho dos jogadores e pediu que a torcida mantenha uma postura de incentivo durante os próximos compromissos.

— O que nosso torcedor quer é o que queremos também. Se tivermos vaias, o jogador pode se abater e não render. Peço de coração: é proibido vaiar a partir de domingo. Entendo a situação, mas daqui para frente é energia positiva, incentivar o time — completou.

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Renato ainda revelou que a principal cobrança feita ao elenco desde o início do trabalho tem sido a entrega dentro de campo. O comandante acredita que, com mais tempo para treinar, será possível implementar as mudanças desejadas.

Renato Gaúcho como técnico do Grêmio (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

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— O que cobrei deles desde ontem foi entrega dentro de campo. Com tempo maior de treinar, o que o torcedor quer ver no time, eles vão ver — finalizou.

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