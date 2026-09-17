Vini Jr e Virgínia dão novo passo no relacionamento; confira
Em post com o craque, influenciadora mostrou aliança
Virginia Fonseca e Vini Jr. deram mais um passo no relacionamento. Nesta quinta-feira (17), a influenciadora compartilhou uma selfie ao lado do atacante do Real Madrid e chamou atenção ao exibir uma aliança.
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Na publicação, Virginia mostrou as joias enquanto o casal posava junto. Na legenda, a influenciadora fez uma brincadeira com os seguidores ao som de "We Are the Champions", clássico da banda Queen.
Confira:
O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. é marcado por idas e vindas. Os dois assumiram publicamente o namoro em outubro de 2025, mas anunciaram o fim da relação em maio deste ano. Dois meses depois, em julho, o casal reatou e voltou a aparecer junto publicamente.
Desde então, Virginia tem passado uma temporada na mansão do jogador, em Madri, na Espanha. Nos últimos dias, os dois voltaram a movimentar as redes sociais com aparições juntos, incluindo a passagem pelo GP da Espanha de Fórmula 1.
Vini Jr e Virgínia marcam presença no GP da Espanha de F1
O GP da Espanha ganhou convidados especiais neste domingo (13). Vinicius Jr. e Virgínia chegaram ao paddock do Madring para acompanhar de perto a primeira corrida da Fórmula 1 em Madri. Rodrygo também esteve no circuito e aproveitou o fim de semana para acompanhar a categoria.
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A visita de Vini Jr. e Virgínia ainda teve um encontro especial com Gabriel Bortoleto antes da largada. O piloto da Audi recebeu os dois no paddock e presenteou o casal, reforçando a conexão entre os brasileiros que estiveram presentes na etapa. Não foi, porém, a primeira vez que jogadores do Real Madrid acompanharam atividades relacionadas à Fórmula 1.
Rodrygo, por outro lado, esteve no circuito durante os três dias do GP da Espanha. O atacante, que se recupera de uma lesão no joelho direito, aproveitou o período afastado dos gramados para conhecer melhor a categoria e acompanhar de perto o trabalho das equipes. Em entrevista à TV Globo, o jogador contou que passou a entender um pouco mais sobre o automobilismo durante a experiência.
— Um evento desse tamanho aqui em casa, eu quis aproveitar todos os momentos. E agora, querendo ou não, pela fase que estou da minha lesão, eu acabo tendo tempo pra ir nas coisas. Então, eu vim uns três dias, eu vim pra Mercedes e tô torcendo pra eles. Eu gostava de ver, mas não entendia, e agora eu tô entendendo um pouco mais, então é muito, muito legal — disse Rodrygo.
Apesar de acompanhar a Fórmula 1 com a Mercedes, Rodrygo também fez questão de demonstrar apoio a Bortoleto. O brasileiro, que largou em 12º no GP da Espanha, teria prometido entregar seu capacete autografado ao jogador depois da corrida. A relação entre os dois também colocou o piloto da Audi como um dos representantes brasileiros em destaque no paddock de Madri.
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