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Flamengo joga mal, mas Arrascaeta salva a noite e garante vaga na semifinal da Libertadores

Uruguaio saiu do banco e garantiu a classificação rubro-negra

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 23:26
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Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores.
Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores (Foto: Divulgação/Flamengo)

Com uma atuação muito abaixo do esperado no Maracanã, o Flamengo empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1 nesta quinta-feira (17), mas garantiu a classificação para as semifinais da Libertadores após vencer o jogo de ida por 2 a 0. No Rio, o time equatoriano abriu o placar com Reasco, ainda no primeiro tempo, e colocou o Rubro-Negro em situação de pressão. Foi então que Arrascaeta saiu do banco e decidiu: o uruguaio marcou o gol de empate na segunda etapa e evitou uma noite ainda mais amarga para a equipe de Leonardo Jardim.

O Flamengo terá o Estudiantes, da Argentina, pela frente na próxima fase. O primeiro duelo está marcado para a semana do dia 14 de outubro, na Argentina, enquanto a partida de volta será disputada na semana seguinte, no Maracanã, no Brasil. Os argentinos se classificaram após eliminar o Corinthians.

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Primeiro tempo: lambança em gol do Del Valle marca atuação do Flamengo

Atuação desastrosa do Flamengo no primeiro tempo contra o Independiente del Valle. O time de Jardim viu a equipe equatoriana, que estava em desvantagem no placar, dominar a posse de bola. O time mandante até chegou com perigo, mas Bruno Henrique, ainda aos 13 minutos, chutou em cima do goleiro.

Pressionando, o Del Valle abriu o placar aos 30 minutos, em jogada de contra-ataque que contou com uma lambança do sistema defensivo rubro-negro. Léo Pereira saiu errado no bote, e Ayrton Lucas perdeu a disputa com Peréllo. Rossi espalmou a bola para o meio da área, facilitando para Reasco, que apenas empurrou para o fundo da rede.

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Durante grande parte da etapa inicial, o que se viu foi um Flamengo desconcentrado, errando passes bobos e até mesmo o tempo da bola. Uma atuação ruim, coletiva e individualmente.

Djorkaeff Reasco comemorando o gol marcado em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores
Reasco comemorando o gol marcado em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores (Foto: Mauro Pimentel/ AFP)

Segundo tempo: Arrascaeta salva Flamengo e classificação

O Flamengo voltou mais ligado para o segundo tempo, mas, mesmo assim, o técnico Leonardo Jardim identificou a necessidade de mexer na equipe e chamou Arrascaeta e Plata para os lugares de Paquetá e Carrascal. Paquetá, inclusive, viveu a sua pior atuação desde o retorno ao clube. Muito abaixo do que vinha apresentando, o meia deixou o campo no início da etapa final. O cenário piorou, no entanto, quando Jorginho, aos 20 minutos, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

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O Del Valle chegou a balançar a rede aos 32', mas o bandeirinha indicou impedimento na jogada. Tudo mudou quando, aos 38 minutos, Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo. O uruguaio, que saiu do banco, aproveitou ótimo lançamento do goleiro Rossi e também a lambança do goleiro adversário, que saiu muito mal do gol. A partir daí, foi administrar o jogo e carimbar a classificação.

Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores
Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores (Foto Divulgação/Flamengo)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Lance Capital foi o gol de Arrascaeta, que carimbou a classificação do Flamengo.

Deu aula 👍

Arrascaeta. O empate no Maracanã está na conta dele. Garantiu a vaga para o Rubro-Negro.

Ficou abaixo 📉

Lucas Paquetá não foi bem e, mesmo diante de uma atuação ruim da equipe, ainda assim se destacou negativamente. Na saída de campo, chegou a ouvir vaias, abafadas, posteriormente, por aplausos pelo prestígio que tem com os torcedores.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Del Valle
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Reasco, 30'/1°T (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Paquetá, Jorginho, Pulgar e Plata (FLA); Carabajal (IDV)
🟥 Cartão Vermelho: Jorginho (FLA)

⚽ Escalações

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
 Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Arrascaeta); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Varela) e Bruno Henrique (Jorginho).

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🔵⚫ Del Valle (Técnico: Joaquín Papa)
Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke, Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana, Sornoza; Perello (Briones), Emerson Pata e Djorkaeff Reasco (Vásquez).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)

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