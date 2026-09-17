Flamengo joga mal, mas Arrascaeta salva a noite e garante vaga na semifinal da Libertadores
Uruguaio saiu do banco e garantiu a classificação rubro-negra
Com uma atuação muito abaixo do esperado no Maracanã, o Flamengo empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1 nesta quinta-feira (17), mas garantiu a classificação para as semifinais da Libertadores após vencer o jogo de ida por 2 a 0. No Rio, o time equatoriano abriu o placar com Reasco, ainda no primeiro tempo, e colocou o Rubro-Negro em situação de pressão. Foi então que Arrascaeta saiu do banco e decidiu: o uruguaio marcou o gol de empate na segunda etapa e evitou uma noite ainda mais amarga para a equipe de Leonardo Jardim.
O Flamengo terá o Estudiantes, da Argentina, pela frente na próxima fase. O primeiro duelo está marcado para a semana do dia 14 de outubro, na Argentina, enquanto a partida de volta será disputada na semana seguinte, no Maracanã, no Brasil. Os argentinos se classificaram após eliminar o Corinthians.
Primeiro tempo: lambança em gol do Del Valle marca atuação do Flamengo
Atuação desastrosa do Flamengo no primeiro tempo contra o Independiente del Valle. O time de Jardim viu a equipe equatoriana, que estava em desvantagem no placar, dominar a posse de bola. O time mandante até chegou com perigo, mas Bruno Henrique, ainda aos 13 minutos, chutou em cima do goleiro.
Pressionando, o Del Valle abriu o placar aos 30 minutos, em jogada de contra-ataque que contou com uma lambança do sistema defensivo rubro-negro. Léo Pereira saiu errado no bote, e Ayrton Lucas perdeu a disputa com Peréllo. Rossi espalmou a bola para o meio da área, facilitando para Reasco, que apenas empurrou para o fundo da rede.
Durante grande parte da etapa inicial, o que se viu foi um Flamengo desconcentrado, errando passes bobos e até mesmo o tempo da bola. Uma atuação ruim, coletiva e individualmente.
Segundo tempo: Arrascaeta salva Flamengo e classificação
O Flamengo voltou mais ligado para o segundo tempo, mas, mesmo assim, o técnico Leonardo Jardim identificou a necessidade de mexer na equipe e chamou Arrascaeta e Plata para os lugares de Paquetá e Carrascal. Paquetá, inclusive, viveu a sua pior atuação desde o retorno ao clube. Muito abaixo do que vinha apresentando, o meia deixou o campo no início da etapa final. O cenário piorou, no entanto, quando Jorginho, aos 20 minutos, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
O Del Valle chegou a balançar a rede aos 32', mas o bandeirinha indicou impedimento na jogada. Tudo mudou quando, aos 38 minutos, Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo. O uruguaio, que saiu do banco, aproveitou ótimo lançamento do goleiro Rossi e também a lambança do goleiro adversário, que saiu muito mal do gol. A partir daí, foi administrar o jogo e carimbar a classificação.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O Lance Capital foi o gol de Arrascaeta, que carimbou a classificação do Flamengo.
Deu aula 👍
Arrascaeta. O empate no Maracanã está na conta dele. Garantiu a vaga para o Rubro-Negro.
Ficou abaixo 📉
Lucas Paquetá não foi bem e, mesmo diante de uma atuação ruim da equipe, ainda assim se destacou negativamente. Na saída de campo, chegou a ouvir vaias, abafadas, posteriormente, por aplausos pelo prestígio que tem com os torcedores.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Del Valle
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Reasco, 30'/1°T (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Paquetá, Jorginho, Pulgar e Plata (FLA); Carabajal (IDV)
🟥 Cartão Vermelho: Jorginho (FLA)
⚽ Escalações
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Arrascaeta); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Varela) e Bruno Henrique (Jorginho).
🔵⚫ Del Valle (Técnico: Joaquín Papa)
Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke, Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana, Sornoza; Perello (Briones), Emerson Pata e Djorkaeff Reasco (Vásquez).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Arrascaeta avalia atuação do Flamengo e detona gramado do MaracanãHá 1 minuto
Flamengo
Jardim admite atuação ruim do Flamengo e exalta 'ídolo' Arrascaeta na classificaçãoHá 2 minutos
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após classificação na LibertadoresHá 44 minutos
Flamengo
Flamengo supera R$ 40 milhões em premiação na Libertadores após vaga na semifinalHá 51 minutos
Flamengo
Flamengo x Estudiantes: data e informações da semifinal da LibertadoresHá 59 minutos
Fora de Campo
Jorginho é expulso e torcedores do Flamengo reagem: 'Inadmissível'Há 1 hora
Mais LANCE!