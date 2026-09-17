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Atlético-MG conhece adversário da semifinal da Sul-Americana

Torque elimina o Cienciano e será o rival do Galo na próxima fase

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 23:46
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Torque x Cienciano nas quartas de final da Copa Sul-Americana
Torque x Cienciano nas quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Dante FERNANDEZ/AFP)

No dia seguinte à sua classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético conheceu seu próximo adversário na competição. O Torque superou o Cienciano por 3 a 0 no jogo da volta e garantiu, no Centenario (Montevidéu), a vaga entre os quatro times restantes na Sul-Americana. Na partida de ida, o time peruano, em casa, havia saído vencedor por 2 a 0.

As semifinais do campeonato continental estão previstas para os dias 13 e 14 de outubro, nos jogos de ida, e 20 e 21 de outubro, na volta. O Torque decidirá a vaga na final em casa, enquanto o Atlético manda o jogo de ida.

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O confronto do outro lado da chave também está definido. Após eliminar o Independiente Santa Fe, o Vasco terá o Boca Juniors pela frente. A equipe argentina avançou ao superar o São Paulo. O duelo de ida será disputado na La Bombonera, enquanto a partida de volta acontecerá no Rio de Janeiro, em estádio ainda a ser definido.

Reinier celebra gol contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier celebra gol contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira (16), na Arena MRV, e depois levou a melhor por 3 a 1 nos pênaltis. Com a vitória, o time mineiro reverteu a derrota por 2 a 0 no jogo de ida e garantiu a classificação. Reinier, duas vezes, Bernard e Cuello marcaram os gols do Galo na partida. Pelo lado do Santos, Lyanco, contra, e Gabigol balançaram as redes. Nos pênaltis, Gabriel Delfim foi decisivo ao defender duas cobranças e ajudou o Atlético a confirmar a vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana.

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