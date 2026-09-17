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Jorginho é expulso e torcedores do Flamengo reagem: 'Inadmissível'

Rubro-Negro se classificou ás semifinais da Libertadores e enfrentará o Estudiantes

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 23:08
Atualizado há 1 minutos
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Jorginho é expulso em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores
Jorginho é expulso em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (17), no Maracanã, e o Rubro-Negro se classificou ás semifinais da Libertadores. Após sair atrás no placar, o Rubro-Negro viu a situação se complicar ainda mais aos 19 minutos do segundo tempo, quando Jorginho foi expulso.

➡️Falha de Rossi em Flamengo x Del Valle repercute: 'Não existe'

O volante recebeu o segundo cartão amarelo após acertar o braço no rosto de Alcívar e deixou o Flamengo com um jogador a menos em campo. Com o 1 a 0 para o Del Valle, o time equatoriano pressiona em busca do empate no confronto, enquanto o Rubro-Negro tenta administrar a vantagem para confirmar a classificação.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

Como foi Flamengo x Del Valle?

Primeiro tempo: lambança em gol do Del Valle marca atuação do Flamengo

Atuação desastrosa do Flamengo no primeiro tempo contra o Independiente del Valle. O time de Jardim viu a equipe equatoriana, que estava em desvantagem no placar, dominar a posse de bola. O time mandante até chegou com perigo, mas Bruno Henrique, ainda aos 13 minutos, chutou em cima do goleiro.

Pressionando, o Del Valle abriu o placar aos 30 minutos, em jogada de contra-ataque que contou com uma lambança do sistema defensivo rubro-negro. Léo Pereira saiu errado no bote, e Ayrton Lucas perdeu a disputa com Peréllo. Rossi espalmou a bola para o meio da área, facilitando para Reasco, que apenas empurrou para o fundo da rede.

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Jorginho é expulso em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores
Jorginho é expulso em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Durante grande parte da etapa inicial, o que se viu foi um Flamengo desconcentrado, errando passes bobos e até mesmo o tempo da bola. Uma atuação ruim, coletiva e individualmente.

Segundo tempo: Arrascaeta salva Flamengo e classificação

O Flamengo voltou mais ligado para o segundo tempo, mas, mesmo assim, o técnico Leonardo Jardim identifica a necessidade de mexer na equipe e chama Arrascaeta e Plata para os lugares de Paquetá e Carrascal. Paquetá, inclusive, viveu a sua pior atuação desde o retorno ao clube. Muito abaixo do que vinha apresentando, o meia deixou o campo no início da etapa final. O cenário piorou, no entanto, quando Jorginho, aos 20 minutos, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

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O Del Valle chegou a balançar a rede aos 32', mas o bandeirinha indicou impedimento na jogada. Tudo mudou quando, aos 38 minutos, Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo. O uruguaio, que saiu do banco, aproveitou ótimo lançamento do goleiro Rossi e também a lambança do goleiro adversário, que saiu muito mal do gol.

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