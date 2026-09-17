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Como assistir Flamengo x Del Valle pela Libertadores na Disney+?

Equipes se enfrentam na noite desta quinta, às 21h30, no Maracanã

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 18:56
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo
Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentam na noite desta quinta-feira (17), em partida que vale uma vaga nas semifinais da Libertadores. O duelo será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília), com transmissão pelo Disney+.

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Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Disney+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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No jogo de ida, no Equador, o Flamengo venceu o time mandante por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. Por conta da vantagem construída fora de casa, a equipe de Leonardo Jardim chega em situação confortável para o confronto no Rio e pode perder por até um gol de diferença, que, ainda assim, garantirá a classificação. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

➡️ Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Como está o Flamengo

Para o confronto diante de sua torcida, o Flamengo ainda não contará com Evertton Araújo, que se recupera de lesão. A dúvida fica por conta de Léo Pereira. O zagueiro ficou fora da partida contra o Corinthians, no último fim de semana, por conta de um desconforto muscular. Apesar do problema, nenhum tipo de lesão foi constatado.

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Na escalação, a principal dúvida está no ataque. A tendência é que Pedro, camisa 9 da equipe, retome a titularidade após começar no banco de reservas em Quito, quando Bruno Henrique iniciou a partida.

Léo Pereira comemorando gol em Del Valle x Flamengo, pela Libertadores
Léo Pereira comemorando gol em Del Valle x Flamengo, pela Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Como está o Del Valle

Assim como o Flamengo, que venceu o Corinthians no domingo, o Del Valle também chega ao confronto após uma vitória. A equipe equatoriana bateu o Libertad por 3 a 2 e desembarca no Rio de Janeiro confiante em busca da vitória.

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Para a partida no Maracanã, o técnico Joaquín Pata não deve contar com o atacante González, artilheiro da equipe, que se machucou no jogo de ida.

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