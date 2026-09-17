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Juventus-SP decide vaga nas semifinais da Copa Paulista

Time paulista encara a reta decisiva da competição de olho em uma oportunidade de voltar ao cenário nacional

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/09/2026 21:46
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Estádio do Juventus, em São Paulo
Juventus decide vaga na Copa Paulista de olho na elite nacional (Foto: Sérgio H/Juventus)

O Juventus SAF decide nesta segunda-feira (21) uma vaga nas semifinais da Copa Paulista. Depois de perder por 1 a 0 para o União São João no jogo de ida, disputado no último sábado (12), em Araras, o clube volta a campo às 20h30, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, precisando reverter a desvantagem para seguir na competição. A partida terá transmissão da Metrópoles TV, Ulisses TV e BR IN TV.

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Com o resultado do primeiro confronto, o Juventus precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às semifinais. Caso triunfe por apenas um gol, a classificação será decidida nos pênaltis. O União São João, por sua vez, garante a vaga com um empate.

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Para incentivar a presença dos torcedores na decisão, o Juventus promoveu uma ação especial de ingressos, com entrada gratuita para os 1.000 primeiros torcedores. A iniciativa busca aproximar a torcida do clube em um confronto decisivo da temporada e criar um ambiente favorável para a tentativa de reversão do resultado.

A disputa por uma vaga nas semifinais coloca o Juventus diante de uma oportunidade que vai além do título estadual. O campeão da Copa Paulista poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, enquanto o vice-campeão ficará com a vaga remanescente.

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Juventus em torneios nacionais

A última participação do Juventus em um torneio nacional aconteceu em 2008, quando a equipe disputou a Copa do Brasil e chegou à segunda fase. Na ocasião, o time venceu o Náutico por 2 a 0 no jogo de ida, mas perdeu por 3 a 0 na partida de volta, nos Aflitos, e acabou eliminado.

Desde então, o clube não voltou a disputar a Copa do Brasil e também nunca participou da Série D do Campeonato Brasileiro. A atual campanha, portanto, mantém aberta a possibilidade de uma retomada em âmbito nacional para a temporada de 2027.

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O Juventus chegou às quartas de final após terminar a primeira fase na liderança do Grupo 3, com 10 pontos, e garantir classificação direta para o mata-mata. Na última rodada, a equipe goleou o Osasco Sporting por 5 a 0. Já o União São João precisou disputar o play-in para avançar. A equipe de Araras venceu o Bandeirante por 3 a 0 no jogo de ida, perdeu por 3 a 1 na volta e garantiu a classificação com vitória por 4 a 3 no placar agregado.

— A SAF tem trabalhado para construir uma estrutura cada vez mais sólida e sustentável para o Juventus, com avanços que vão além dos resultados dentro de campo. A conquista da Série A2, o acesso à elite paulista, o crescimento da presença do torcedor e a evolução comercial demonstram que estamos avançando em diferentes frentes. Nosso objetivo é dar continuidade a esse processo, fortalecendo a gestão e criando bases para que o clube possa alcançar novos patamares nos próximos anos — Arthur Fraga, diretor executivo do Juventus.

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Estádio do Juventus, em São Paulo
Juventus entra em reta decisiva por retorno à elite nacional (Foto: Divulgação/Soccer Grass)

Avanços da equipe

Desde a implementação da SAF, o Juventus vive uma sequência de avanços dentro e fora de campo. Em 2026, o clube conquistou o título da Série A2 e garantiu o acesso à elite do futebol paulista pela primeira vez desde 2005, além de registrar aumento de 36% na média de público na Rua Javari, passando de 1.429 torcedores em 2025 para 1.946 em 2026 durante a competição. No aspecto comercial, a SAF também alcançou R$ 3 milhões em contratos de patrocínio.

Agora, o Juventus terá 90 minutos para tentar reverter o resultado construído pelo União São João em Araras e manter vivo o objetivo de voltar ao cenário nacional após 18 anos. Com a promoção de ingressos para os 1.000 primeiros torcedores, o clube espera contar com o apoio da torcida na decisão desta segunda-feira, às 20h30, no Mercado Livre Arena Pacaembu.

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