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Libertadores: Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Del Valle no Maracanã

Equipes se enfrentam em partida que vale vaga para as semifinais

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 20:05
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Leonardo Jardim no comando do Flamengo
Leonardo Jardim no comando do Flamengo (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

O Flamengo está pronto para a partida contra o Independiente del Valle, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Para o jogo no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Rubro-Negro, que conta com a vantagem de dois gols no placar agregado, com Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique no ataque. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

A principal dúvida na equipe titular passava justamente pelo trio. No primeiro jogo, em Quito, Bruno Henrique foi o escolhido para começar jogando, com Pedro no banco. O camisa 27, inclusive, abriu o placar na vitória da equipe rubro-negra. Para o duelo desta noite, a escolha se repetiu. Além de Pedro, Arrascaeta também começa no banco de reservas no Maracanã.

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Já na defesa, o zagueiro Léo Pereira, preservado contra o Corinthians no fim de semana por conta de um desconforto muscular, retorna ao time titular. O zagueiro treinou com os demais companheiros normalmente nos últimos dias.

Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o Del Valle conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

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Leonardo Jardim durante treinamento do Flamengo, nesta quarta-feira (9)
Leonardo Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Desfalque no Flamengo para encarar o Del Valle

Para o jogo decisivo na Libertadores, o técnico Leonardo Jardim não contará, mais uma vez, com Evertton Araújo. O volante se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Flamengo tem vantagem no placar agregado

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo pode se classificar até mesmo em uma derrota por um gol de diferença. Caso confirme a vaga, o adversário na semifinal já está definido: será o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Corinthians.

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Bruno Henrique celebra gol que colocou o Flamengo à frente no placar contra o Independiente del Valle no jogo de ida das quartas de final da Libertadores
Bruno Henrique comemora gol do Flamengo contra o Del Valle na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

Em caso de uma vitória do time equatoriano por dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Del Valle
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)

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