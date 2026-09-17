Libertadores: Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Del Valle no Maracanã
Equipes se enfrentam em partida que vale vaga para as semifinais
O Flamengo está pronto para a partida contra o Independiente del Valle, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Para o jogo no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Rubro-Negro, que conta com a vantagem de dois gols no placar agregado, com Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique no ataque. A bola rola às 21h30 (de Brasília).
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A principal dúvida na equipe titular passava justamente pelo trio. No primeiro jogo, em Quito, Bruno Henrique foi o escolhido para começar jogando, com Pedro no banco. O camisa 27, inclusive, abriu o placar na vitória da equipe rubro-negra. Para o duelo desta noite, a escolha se repetiu. Além de Pedro, Arrascaeta também começa no banco de reservas no Maracanã.
Já na defesa, o zagueiro Léo Pereira, preservado contra o Corinthians no fim de semana por conta de um desconforto muscular, retorna ao time titular. O zagueiro treinou com os demais companheiros normalmente nos últimos dias.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo para enfrentar o Del Valle conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Desfalque no Flamengo para encarar o Del Valle
Para o jogo decisivo na Libertadores, o técnico Leonardo Jardim não contará, mais uma vez, com Evertton Araújo. O volante se recupera de uma lesão na coxa esquerda.
Flamengo tem vantagem no placar agregado
Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo pode se classificar até mesmo em uma derrota por um gol de diferença. Caso confirme a vaga, o adversário na semifinal já está definido: será o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Corinthians.
Em caso de uma vitória do time equatoriano por dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Del Valle
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)
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