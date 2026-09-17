Rivais questionam arbitragem em Flamengo x Del Valle: 'Vergonha'

Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, estão se enfrentando na noite desta quinta-feira (17), em partida que vale uma vaga nas semifinais da Libertadores, no Maracanã. Ainda no inicio da primeira etapa, um lance envolvendo Erick Pulgar e Sornoza revoltou torcedores rivais.

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Aos 3 minutos da primeira etapa, Sornoza reclama de um possível tapa de Pulgar em uma disputa dos dois no meio-campo. Arbitragem conversa com os jogadores do Del Valle, que reclamam e pedem expulsão do volante do Flamengo. Sornoza ficou no chão e foi atendido por membros do departamento médico do Del Valle. Camisa 10 está com um dos supercílios com um pequeno corte e região está sangrando.

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Veja o lance:

O que é desse Pulgar está guardado! pic.twitter.com/AnR84YB5b4 — PALMEIRAS HQ (@palmeirasHQ) September 18, 2026

Veja a repercussão:

No jogo de ida, no Equador, o Flamengo venceu o time mandante por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. Por conta da vantagem construída fora de casa, a equipe de Leonardo Jardim chega em situação confortável para o confronto no Rio e pode perder por até um gol de diferença, que, ainda assim, garantirá a classificação. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Como está o Flamengo

Para o confronto diante de sua torcida, o Flamengo ainda não contará com Evertton Araújo, que se recupera de lesão. A dúvida fica por conta de Léo Pereira. O zagueiro ficou fora da partida contra o Corinthians, no último fim de semana, por conta de um desconforto muscular. Apesar do problema, nenhum tipo de lesão foi constatado.

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Na escalação, a principal dúvida está no ataque. A tendência é que Pedro, camisa 9 da equipe, retome a titularidade após começar no banco de reservas em Quito, quando Bruno Henrique iniciou a partida.

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Como está o Del Valle

Assim como o Flamengo, que venceu o Corinthians no domingo, o Del Valle também chega ao confronto após uma vitória. A equipe equatoriana bateu o Libertad por 3 a 2 e desembarca no Rio de Janeiro confiante em busca da vitória.

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Para a partida no Maracanã, o técnico Joaquín Pata não deve contar com o atacante González, artilheiro da equipe, que se machucou no jogo de ida.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Del Valle

🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)

📺 VAR: Antonio Garcia (URU)

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