Atacante ex-Flamengo deve reforçar time do Brasil após passagem por futebol sul-americano Informação foi noticiada primeiro pela NSC TV e confirmada pelo Lance!

O atacante Felipe Vizeu, de 29 anos, deve retornar para o Brasil, onde deve atuar na sequência da temporada de 2026. Revelado pelo Flamengo, o centroavante volta ao futebol brasileiro após defender o Sporting Cristal, do Peru, por aproximadamente um ano. O Lance! apurou que o jogador já está em Florianópolis para realizar exames médicos e finalizar a assinatura do vínculo com o Avaí, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, na 17ª posição.

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Confira o desempenho de Vizeu no Sporting Cristal

Felipe Vizeu- Ex-Flamengo, atuando pela Seleção Brasileira (Divulgação/CBF)

Durante a passagem pelo futebol peruano, o atacante ex-Flamengo atuou em 29 partidas e fez oito gols com a camisa do Sporting Cristal. O atacante conseguiu boas atuações e regularidade em campo na equipe sul-americana, além de ter participado de competições internacionais. A última atuação pelo clube ocorreu no dia 20 de maio, em confronto válido pela Copa Libertadores. Antes de jogar no time peruano, o atacante vestiu as cores do Remo na temporada de 2025, e disputou 26 jogos com cinco contribuições diretas para gols.

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Avaí será segunda experiência de Vizeu em Santa Catarina

Felipe Vizeu jogador do Criciuma comemora gol pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

O Avaí será a segunda equipe de Santa Catarina na carreira de Felipe Vizeu, que fez uma boa passagem pelo Criciúma entre 2023 e 2024. No Tigre, o jogador alcançou bons números, fazendo seis gols e distribuindo uma assistência em 2023. No ano seguinte, o atacante somou sete gols e uma assistência.

Revelado pelo Flamengo em 2016, o centroavante marcou 20 gols pela equipe principal do Rubro-Negro antes de ser negociado para a Udinese, da Itália. Além das passagens pelo futebol europeu, o currículo do atleta inclui clubes como Grêmio, Ceará, Atlético-GO, Akhmat Grozny (Rússia), Yokohama (Japão) e Sheriff (Moldávia).

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Avaí vive situação delicada na Série B

A chegada do atacante ex-Flamengo ocorre em um momento delicado para o Avaí, que ocupa a 17ª colocação na tabela e luta para se afastar da zona de rebaixamento para a terceira divisão. O clube catarinense aposta na experiência do centroavante para aumentar o poder de finalização da equipe no restante do torneio. Além de Vizeu, a diretoria avaiana também encaminhou a contratação do atacante Gabriel Cipriano, ex-Amazonas, para fortalecer o elenco.

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