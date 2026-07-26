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Atlético-MG está escalado com surpresa para enfrentar o Palmeiras: confira

Equipes se enfrentam neste domingo (26) às 19h30

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/07/2026 18:32
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Vestiário Atlético x Palmeiras Nubank Parque (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vestiário Atlético x Palmeiras Nubank Parque (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Palmeiras em jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (26) às 19h30 no Nubank Parque.
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Atlético está escalado para enfrentar o Palmeiras em jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (26) às 19h30 no Nubank Parque.

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Como chegam as equipes?

Líder do Brasileirão com 44 pontos, o Palmeiras volta a campo pela primeira vez como mandante após a pausa para a Copa do Mundo. Para a partida, Abel Ferreira terá uma série de desfalques. São eles: Allan (suspenso pelo STJD), Khellven, Sosa e Barboza (suspensos pelo terceiro cartão amarelo), Flaco López (recesso após Copa do Mundo) e Jefté (cirurgia no joelho).

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O Atlético-MG ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, e também terá desfalques importantes para a partida, entre eles o meia Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras. Além dele, o técnico Eduardo Domínguez não contará com Cuello (edema no músculo posterior da coxa esquerda), Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Patrick (lesão ligamentar no joelho direito) e Índio (lesão no joelho direito).

Confira a arbitragem e as escalações de Palmeiras x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 🆚 ATLÉTICO-MG
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Piquerez; Arias e Paulinho (Vitor Roque) (Em atualização)


ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez, Preciado e Victor Hugo; Bernard e Cassierra.

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Vestiário Atlético x Palmeiras Nubank Parque (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vestiário Atlético x Palmeiras Nubank Parque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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