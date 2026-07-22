Você está confiante no segundo semestre do seu time no Brasileirão? Vote

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Palmeiras folgado no topo, Flamengo em busca da reação e Vasco sob nova direção no Z-4

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 14:50
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A espera do torcedor chegou ao fim. Após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo de 2026, o Campeonato Brasileiro reabre suas portas com disputas intensas em ambos os lados da classificação. Na parte alta, o Palmeiras sustenta uma vantagem confortável na liderança, enquanto o Flamengo tenta cortar distâncias. Na parte inferior, o Vasco inicia a metade final do torneio dentro da zona de rebaixamento e aposta em comando técnico novo para virar a chave.

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Palmeiras sobra na liderança e ainda se reforça

O Palmeiras retoma a caminhada nacional em situação bastante privilegiada. Com 41 pontos em 18 jogos, a equipe comandada por Abel Ferreira abriu sete pontos de folga em relação ao vice-líder Flamengo e dez sobre o Fluminense, terceiro colocado. O Alviverde ostenta uma invencibilidade de 13 partidas (nove vitórias e quatro empates), com destaque para a vitória marcante por 3 a 0 sobre o próprio Flamengo em pleno Maracanã.

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Abel Ferreira conversa com jogadores do Palmeiras durante jogo da Libertadores
Abel Ferreira conversa com jogadores do Palmeiras durante jogo da Libertadores (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

Além de ter a melhor defesa da competição — apenas 13 gols sofridos —, a diretoria paulista aproveitou a janela para encorpar o setor defensivo: contratou o zagueiro Alexander Barboza junto ao Botafogo por R$ 20 milhões. O Verdão volta a campo nesta quarta-feira (22), às 19h30, para encarar o Coritiba, 7º colocado, no Couto Pereira.

Flamengo aposta na continuidade e monitora Arrascaeta

Vice-líder com 34 pontos e uma partida a menos (duelo adiado contra o Mirassol), o Flamengo foca em reduzir a diferença para o topo. A diretoria optar por manter o trabalho do técnico Leonardo Jardim sem grandes movimentações de mercado na pausa do Mundial.

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Pedro e Lorran em jogo do Flamengo
Pedro e Lorran em jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

A grande chave para a reação rubro-negra está no departamento médico: a recuperação do meia Arrascaeta. Após fraturar a clavícula e sofrer uma lesão na panturrilha que o tirou da Copa do Mundo pelo Uruguai, o camisa 10 é visto como peça-chave para a arrancada no Brasileiro e nas fases decisivas da Libertadores. Dono do melhor ataque do torneio ao lado do Botafogo (31 gols), o Rubro-Negro encara a lanterna Chapecoense nesta quarta-feira (22), às 21h30, na Arena Condá.

Vasco aposta em técnico português para escapar do Z-4

Na parte inferior da tabela, o Vasco vive momentos de tensão. Ocupando o 17º lugar com 19 pontos, o Cruz-Maltino abre a zona de rebaixamento após tropeçar contra o Vitória por 1 a 0 no Barradão, perdendo a chance de saltar para fora do Z-4.

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Jogadores do Vasco em ação contra o Vitória pelo Brasileirão
Jogadores do Vasco em ação contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

A pausa para o Mundial trouxe mudanças intensas em São Januário. Após o encerramento do ciclo de Renato Gaúcho e uma frustrada negociação com Fernando Seabra — travada pela multa rescisória com o Coritiba —, o clube acertou a chegada do treinador português Pedro Emanuel. O técnico tem a missão imediata de reorganizar o time no confronto direto contra o Mirassol, marcado para o próximo sábado (25), às 20h30, em São Januário

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