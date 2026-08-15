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Veja gol em Athletico-PR x Bragantino: Pedro abre o placar e Vargas empata

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaLeonardo Damico
Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 20:20
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Arthur Dias jogador do Athletico Paranaense em lance durante partida do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, em Curitiba
Arthur Dias jogador do Athletico Paranaense em lance durante partida do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sábado (15). Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress

Athletico-PR e Bragantino empataram em 1 a 1 neste sábado (15), na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com segundo tempo agitado, Pedro Henrique abre o placar e Vargas empata o jogo.

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Aos 21 minutos da segunda etapa, em cobrança de escanteio pela esquerda e zagueiro Pedro Henrique, na primeira trave, cabeceia para o fundo do gol.

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Veja o gol:

Com oito minutos de diferença, Vargas finaliza de direita após cruzamento de Viveros vindo da esquerda. Tudo igual na Arena da Baixada.

Veja o gol de empate:

CURITIBA, PR, 15/08/26 - CAMPEONATO BRASILEIRO / ATHLETICO X BRAGANTINO - ESPORTES - Leozinho jogador do Athletico Paranaense em lance durante partida do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sabado (15)
CURITIBA, PR, 15/08/26 - CAMPEONATO BRASILEIRO / ATHLETICO X BRAGANTINO - ESPORTES - Leozinho jogador do Athletico Paranaense em lance durante partida do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sabado (15). (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

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