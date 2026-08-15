Veja gol em Athletico-PR x Bragantino: Pedro abre o placar e Vargas empata Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

Athletico-PR e Bragantino empataram em 1 a 1 neste sábado (15), na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com segundo tempo agitado, Pedro Henrique abre o placar e Vargas empata o jogo.

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Aos 21 minutos da segunda etapa, em cobrança de escanteio pela esquerda e zagueiro Pedro Henrique, na primeira trave, cabeceia para o fundo do gol.

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Veja o gol:

Com oito minutos de diferença, Vargas finaliza de direita após cruzamento de Viveros vindo da esquerda. Tudo igual na Arena da Baixada.

Veja o gol de empate:

CURITIBA, PR, 15/08/26 - CAMPEONATO BRASILEIRO / ATHLETICO X BRAGANTINO - ESPORTES - Leozinho jogador do Athletico Paranaense em lance durante partida do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sabado (15). (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

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