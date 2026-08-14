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Europeus repercutem jogada de Neymar pelo Santos: 'Insano'

Atleta participou diretamente dos dois gols do Santos na partida

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/08/2026 08:43
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Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Na última quinta-feira (13), o Santos bateu o Macará por 2 a 1 na Vila Belmiro, e o destaque da partida ficou pelo lado de Neymar, que participou diretamente das duas jogadas de gol da equipe do Peixe. Uma jogada do camisa 10 chamou a atenção de torcedores europeus, que elogiaram o Menino da Vila.

O duelo foi válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O Santos saiu com vantagem de um gol e joga pelo empate no Equador. O confronto acontecerá na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília).

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Em partida mágica, Neymar é exaltado por torcedores europeus (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Em partida mágica, Neymar é exaltado por torcedores europeus (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Elogios a Neymar em vitória do Santos na Vila Belmiro

Tradução: Neymar é completamente insano. Se fosse focado, com certeza seria o melhor jogador que o mundo já viu. Que assistência.

Tradução: Que assistência do Neymar.

Tradução: Nunca vou parar de falar isso, Neymar continua sendo um dos melhores criadores de jogadas e passadores no mundo. Outra fantástica assistência.

Tradução: Neymar não precisa marcar gol para roubar o show. Esta assistência foi ridícula.

Tradução: Assistência mágica de Neymar com o pé esquerdo.

Como foi o jogo?

Texto de Juliana Yamaoka

O Santos começou a partida levando perigo com uma bela cobrança de falta de Neymar, logo aos dois minutos, mas acabou levando um susto aos quatro, quando a equipe adversária abriu o placar com Posse. O jogador recebeu cruzamento de Mateo Vieira, que se livrou da marcação de Luan Peres, e empurrou a bola para o fundo das redes com o joelho esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino sentiu após uma dividida e foi substituído por Davizinho.

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Neymar assustou a torcida ao deixar o gramado duas vezes para arrumar as chuteiras e reforçar a proteção no tornozelo. Gabriel Barbosa, que buscava há três jogos o gol de número 100 pelo Peixe, perdeu uma oportunidade aos 39 minutos, quando foi travado pelo zagueiro adversário no momento da finalização dentro da grande área. No entanto, aos 43, o 'Menino Cruel' recebeu assistência de Neymar e marcou o tão esperado 100º gol pelo clube.

➡️Santos vence e abre vantagem diante do Macará pela Copa Sul-Americana

O segundo tempo reservou fortes emoções. Willian Arão virou a partida aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola entrou na altura da linha, e o gol foi validado pelo VAR depois de alguns minutos de análise. A paz que reinava nos arredores da Vila Belmiro, com as torcidas convivendo pacificamente, chegou ao fim após o gol de Arão. Uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores advertidos com cartão amarelo, entre eles Gabriel Barbosa.

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