Luso-Brasileiro recebe jogos durante obras de ampliação; veja situação do estádio Estádio da Portuguesa recebeu estruturas de arena olímpica e terá capacidade ampliada

Mesmo em meio às obras de ampliação, o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, segue recebendo partidas de futebol. Neste sábado, às 15h (de Brasília), o estádio foi palco do confronto entre Fluminense e América-MG, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, enquanto as intervenções para aumentar a capacidade do local continuam. A 'casa' da Portuguesa recebeu arquibancadas e cobertura da antiga Arena do Futuro, utilizada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, após uma doação da Prefeitura do Rio. Atualmente, o estádio está autorizado pelo Corpo de Bombeiros a receber até 10.550 torcedores.

A ampliação foi anunciada em julho de 2022 pelo prefeito Eduardo Paes. Na ocasião, a Prefeitura informou que as estruturas metálicas, a cobertura e o telhado da Arena do Futuro seriam destinados à Portuguesa como parte do Plano de Legado Olímpico. A previsão inicial era de que a intervenção elevasse a capacidade do Luso-Brasileiro de 5.044 para 16 mil espectadores.

continua após a publicidade

— Isso mostra como nós buscamos, nas Olimpíadas, economizar recursos públicos. [...] E, agora, permite que tenhamos aqui um estádio com 16 mil lugares. Para a Prefeitura, é um prazer fazer essa doação à Portuguesa — afirmou Eduardo Paes no anúncio.

Segundo o projeto apresentado à época, os blocos de concreto pré-moldados das arquibancadas seriam retirados pela Rio-Urbe e colocados à disposição da Portuguesa, que ficaria responsável pelo transporte e pela montagem no estádio. A intervenção previa a instalação de oito mil lugares no setor oposto à arquibancada social, além de mil lugares atrás de cada baliza e mais dois mil na arquibancada social.

continua após a publicidade

Projeto de reforma de estádio da Portuguesa (Foto: Foto: Beth Santos/Portuguesa-RJ)

Obra avançou, mas prazo de conclusão não foi informado

Mais de três anos após o anúncio da prefeitura, a ampliação ainda está em andamento. Em dezembro de 2025, a Portuguesa e o presidente do clube, Marcelo Barros, publicaram nas redes sociais imagens do início de uma das etapas da obra.

Na publicação, o clube afirmou que estava próximo de inaugurar a "penúltima fase do Novo Estádio Luso-Brasileiro", já com capacidade para 14 mil pessoas.

continua após a publicidade

Procurada pelo Lance!, a Portuguesa informou que a capacidade do estádio passou de 5.044 espectadores, antes das intervenções, para 10.550 atualmente, de acordo com a autorização do Corpo de Bombeiros. Após a primeira parte da obra, a previsão é chegar a 14 mil lugares. A segunda etapa levaria a capacidade para 24 mil torcedores.

O clube, porém, não informou à reportagem uma previsão para a conclusão das intervenções.

A Prefeitura do Rio também foi procurada pelo Lance! para esclarecer o estágio da obra e se existe algum acordo ou cronograma definido para a entrega. Em resposta, a Secretaria Municipal de Esportes informou que três das quatro arquibancadas já foram instaladas e que as obras seguem em andamento.

continua após a publicidade

Segundo a pasta, o Corpo de Bombeiros já expediu uma primeira autorização para ampliar o limite de público de cerca de cinco mil para 10 mil torcedores. A Prefeitura mantém a estimativa de que as intervenções possam levar o estádio a uma capacidade de 16 mil espectadores.

Estádio recebe jogos mesmo durante as obras

Apesar das intervenções, o Luso-Brasileiro continua recebendo partidas. O estádio é utilizado com frequência em jogos de categorias de base, Campeonato Carioca e futebol feminino.

continua após a publicidade

Um dos jogos recentes foi o confronto entre Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão Feminino. No decorrer da partida, uma situação inusitada aconteceu, expondo as condições atuais do local: expulsa durante a partida, a jogadora Day Rodríguez, do Timão, acompanhou parte do jogo de dentro de uma área que ainda integra o espaço em obras e que será destinada a uma das arquibancadas do estádio.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Day Rodriguez do Corinthians em arquibancada em obra do Luso-Brasileiro (Foto: Igor Reis/Lance!)

Além dessa situação, ao final do jogo, as jogadoras do Corinthians foram até a arquibancada para tirar fotos com os torcedores presentes. Neste momento, Tamires, uma das principais jogadoras do futebol feminino brasileiro, quase caiu em um dos vãos que separam a arquibancada que estava em obra da tradicional. O "vão" em si fica coberto por um telhado vermelho, como é possível visualizar na foto.

continua após a publicidade

O incidente, no entanto, não significa que o estádio esteja funcionando sem as autorizações necessárias. Procurada pelo Lance!, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) afirmou que as partidas só são realizadas quando o local possui os laudos exigidos pelos órgãos competentes.

— Só há jogo num local quando todos os laudos são emitidos pelos órgãos competentes — informou a Ferj.

Dessa forma, mesmo com setores ainda em processo de construção, o estádio possui autorização para receber os jogos atualmente programados dentro do limite de público estabelecido.

continua após a publicidade

Luso-Brasileiro já foi casa de Flamengo e Botafogo

O Estádio Luso-Brasileiro foi inaugurado em 1965 e já teve papel importante para os principais clubes do Rio de Janeiro. Em 2016, após um acordo com a Portuguesa, o Botafogo passou a utilizar o estádio como sua casa provisória enquanto o Nilton Santos estava à disposição dos Jogos Olímpicos. No fim daquele ano, a parceria foi encerrada.

Na sequência, o Flamengo fechou contrato com a Portuguesa para utilizar o Luso-Brasileiro com exclusividade por três anos. O vínculo, porém, foi rompido antecipadamente em julho de 2018. O Rubro-Negro chegou a mandar jogos no estádio em uma parte da campanha vice-campeã da Sul-Americana em 2017.

continua após a publicidade

Estádio Luso-Brasileiro era chamado de Ilha do Urubu pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Estádio pode voltar a ser alternativa para os grandes

A ampliação do Luso-Brasileiro tem como um dos principais objetivos transformar o estádio em uma alternativa para partidas de maior porte no Rio de Janeiro.

Quando anunciou a doação das estruturas da Arena do Futuro, em 2022, a Prefeitura destacou justamente essa possibilidade. A expectativa era de que o estádio pudesse receber partidas das principais competições nacionais e internacionais, incluindo todas as divisões do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

continua após a publicidade

O cenário, porém, ainda depende da conclusão das etapas de ampliação. Enquanto a obra avança, o Luso-Brasileiro segue sendo utilizado para partidas dentro de sua capacidade atualmente autorizada.

A estrutura já recebe regularmente jogos de base, do Campeonato Carioca e do futebol feminino. A expectativa é que, com a conclusão das intervenções, o estádio passe a ter condições de receber novamente partidas de maior porte e se consolide como uma alternativa para os grandes clubes do Rio quando Maracanã, Nilton Santos ou outros estádios não estiverem disponíveis.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.