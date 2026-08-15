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Pulgar de saída? Entenda a situação do volante no Flamengo

Chileno atrai interesse do exterior e tem valor baixo de multa rescisória

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 14:18
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Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Erick Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo trabalha para reajustar o contrato de Erick Pulgar diante do interesse do exterior sobre o volante, titular absoluto da equipe de Leonardo Jardim. O chileno tem oferta do Neom, da Arábia Saudita, e valor baixo de multa rescisória, cenário que facilita uma eventual saída.

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Com contrato até o fim de 2027, a multa rescisória de Pulgar caiu para US$ 4 milhões (R$ 20,3 milhões na cotação atual) em julho. O valor atrai uma eventual investida de clubes interessados, principalmente do exterior.

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A situação envolve interesses diferentes. O estafe de Erick tem pressa para definir se o jogador permanecerá no Flamengo ou seguirá para outro clube. Do outro lado, existe o entendimento de que a postura dos representantes do volante é uma tentativa de pressionar a diretoria rubro-negra por uma contraproposta ao cenário atual.

O Flamengo, por sua vez, trabalha para reajustar novamente o contrato do chileno. A última renovação aconteceu em março do ano passado, quando Pulgar recebeu aumento salarial e estendeu o vínculo até o fim de 2027. Internamente, existe incômodo com a necessidade de renegociar o acordo com o jogador de 32 anos apenas uma temporada depois da assinatura.

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Há o interesse mútuo na permanência. O camisa 5 é peça fundamental no time de Leonardo Jardim, e uma reposição não é vista como simples. Pulgar, que completou quatro anos de Flamengo neste mês, dá preferência pela continuidade no clube. O acordo, no entanto, ainda esbarra em diferenças financeiras.

Flamengo perdeu Gerson em situação similar

A situação contratual de Erick Pulgar no Flamengo se assemelha ao episódio que culminou na saída de Gerson na janela do meio do ano passado. Hoje no Cruzeiro, o meio-campista teve a multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na época) do vínculo com o Rubro-Negro paga integralmente pelo Zenit, da Rússia.

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Assim como no caso de Pulgar, a multa rescisória foi colocada no contrato de Gerson com a renovação feita pela atual diretoria. Na eventualidade da ativação da cláusula e acordo do atleta com outro clube, o Rubro-Negro não pode impedir a transferência.

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Pulgar no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Pulgar no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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