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Enquete: você acha que Felipe Melo deve ser o novo técnico do Fluminense?

Ex-jogador foi campeão da Libertadores pelo Tricolor e se diz preparado para o cargo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 18:54
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Felipe Melo comemora permanência do Fluminense na Série A após vitória sobre o Palmeiras
Felipe Melo comemora permanência do Fluminense na Série A em 2024 após vitória sobre o Palmeiras (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Felipe Melo, zagueiro do Fluminense na conquista da Libertadores em 2023, comentou na última sexta-feira (14) sobre a possibilidade de assumir o comando técnico do Tricolor. Em live no seu canal pessoal, o ex-jogador, hoje comentarista do SporTV, negou qualquer contato com a diretoria tricolor, mas deixou claro que aceitaria conversar caso fosse procurado.

— Volto a repetir: eu não tive contato com ninguém do Fluminense. Eu vejo os comentários e, para mim, é motivo de muito orgulho — afirmou.

O nome de Felipe Melo passou a ser citado por torcedores após a saída de Luis Zubeldía. O ex-volante lembrou que já havia dito que pretendia iniciar a carreira de treinador fora do Brasil, mas afirmou que um convite do Fluminense mudaria o cenário.

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— Falei em determinado momento: "Eu não vou treinar no Brasil, vou começar a treinar fora". Mas chega um clube como o Fluminense e quer te contratar, você vai falar o quê? Vai falar que não? Só se você é maluco, cagalhão ou não está preparado.

Felipe Melo encerrou a carreira como jogador no Fluminense e possui licença para trabalhar como treinador. Ele já participou de trabalhos ligados ao Americano.

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Felipe Melo utilizou as redes para criticar o atual comandante do Fluminense (Foto: Reprodução)
Felipe Melo, ex-Fluminense, como comentarista dos canais Globo (Foto: Reprodução)

Marcão assume o comando com vitória

O interino Marcão assumiu o comando técnico do Fluminense após a demissão de Luis Zubeldia e estreou com uma vitória de virada sobre o Palmeiras neste sábado (15), no Maracanã. Marcão fez algumas mudanças no time, escalando Ganso de titular, com Jemmes e Igor Rabello na zaga, poupando Thiago Silva para o confronto com o Independiente Rivadavia, terça-feira (18), pela Libertadores. Hulk, Serna e Cano fizeram os gols tricolores e Gustavo Gomez e Maurício marcaram para o Palmeiras. Saiba mais no link abaixo.

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