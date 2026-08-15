Hulk desabafa após marcar em Fluminense x Palmeiras: 'Torcida tem todo direito'
Hulk marcou no primeiro tempo contra o Palmeiras
O Fluminense vive um momento de pressão, e Hulk aproveitou o intervalo do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, para falar sobre as cobranças da torcida. Após marcar o gol que igualou o placar ainda no primeiro tempo, o atacante reconheceu o direito dos torcedores de vaiar e cobrar a equipe, mas destacou a união do elenco para tentar reagir na sequência da temporada.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O Palmeiras abriu o placar com Gustavo Gómez, mas o Fluminense respondeu ainda na primeira etapa com Hulk. O empate aumentou a expectativa por uma reação do Tricolor, que chegou ao confronto sem vencer há sete partidas, desconsiderando os amistosos realizados durante a pausa para a Copa do Mundo. A sequência negativa também culminou na saída de Luis Zubeldía, demitido do cargo de treinador, com Marcão assumindo a equipe interinamente.
— A torcida tem todo direito de cobrar e de vaiar, eles querem resultado, e a gente trabalha para dar resultado. Infelizmente, tem coisas que a gente não controla. A gente trabalha muito bem durante a semana para jogar a cada três dias, sempre pensando no melhor cenário e, por vezes, não acontece como a gente treina, como a gente imagina. Mas o mais importante é saber que temos um grupo de homens de verdade, um sofre pelo outro. Tenho certeza que vamos dar a volta por cima, porque aqui tem um grupo muito bom, que se respeita e que trabalha muito — desabafou Hulk.
O momento do Fluminense também é marcado pela pressão na Libertadores. Na última partida pela competição continental, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final. A equipe agora busca recuperar a confiança e encerrar a sequência sem vitórias, enquanto Marcão tenta reorganizar o time após a saída de Zubeldía.
Contra o Palmeiras, o gol de Hulk representou uma resposta imediata depois da desvantagem no placar. O atacante, que assumiu a responsabilidade de falar sobre o momento vivido pelo elenco, reforçou a confiança no grupo, mesmo diante das críticas e da pressão por resultados.
A partida no Maracanã é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e representa mais um desafio para o Fluminense em meio à tentativa de reencontrar o caminho das vitórias. O Tricolor terá pela frente uma reta decisiva da temporada, com a necessidade de transformar a reação demonstrada no primeiro tempo em um resultado positivo.
Onde assistir a Fluminense x Palmeiras
✅Ficha do jogo
FLUMINENSE X PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 23ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Atitude de torcida do Fluminense com Arias viraliza: 'Desesperado'Há 18 minutos
Fora de Campo
Veja gols em Fluminense x Palmeiras: Gustavo Gómez e Hulk marcamHá 45 minutos
Fluminense
Escalação do Fluminense tem mudanças para enfrentar o PalmeirasHá 2 horas
Futebol Internacional
Jornal espanhol se rende a joias do Fluminense: 'Gerações de ouro'Há 3 horas
Fluminense
Fluminense: escolhidos de Marcão mantêm lógica de ZubeldíaHá 5 horas
Fora de Campo
Vidente crava resultado de Fluminense x Palmeiras pelo BrasileirãoHá 6 horas
Mais LANCE!