Hulk desabafa após marcar em Fluminense x Palmeiras: 'Torcida tem todo direito' Hulk marcou no primeiro tempo contra o Palmeiras

O Fluminense vive um momento de pressão, e Hulk aproveitou o intervalo do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, para falar sobre as cobranças da torcida. Após marcar o gol que igualou o placar ainda no primeiro tempo, o atacante reconheceu o direito dos torcedores de vaiar e cobrar a equipe, mas destacou a união do elenco para tentar reagir na sequência da temporada.

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O Palmeiras abriu o placar com Gustavo Gómez, mas o Fluminense respondeu ainda na primeira etapa com Hulk. O empate aumentou a expectativa por uma reação do Tricolor, que chegou ao confronto sem vencer há sete partidas, desconsiderando os amistosos realizados durante a pausa para a Copa do Mundo. A sequência negativa também culminou na saída de Luis Zubeldía, demitido do cargo de treinador, com Marcão assumindo a equipe interinamente.

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— A torcida tem todo direito de cobrar e de vaiar, eles querem resultado, e a gente trabalha para dar resultado. Infelizmente, tem coisas que a gente não controla. A gente trabalha muito bem durante a semana para jogar a cada três dias, sempre pensando no melhor cenário e, por vezes, não acontece como a gente treina, como a gente imagina. Mas o mais importante é saber que temos um grupo de homens de verdade, um sofre pelo outro. Tenho certeza que vamos dar a volta por cima, porque aqui tem um grupo muito bom, que se respeita e que trabalha muito — desabafou Hulk.

O momento do Fluminense também é marcado pela pressão na Libertadores. Na última partida pela competição continental, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final. A equipe agora busca recuperar a confiança e encerrar a sequência sem vitórias, enquanto Marcão tenta reorganizar o time após a saída de Zubeldía.

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Contra o Palmeiras, o gol de Hulk representou uma resposta imediata depois da desvantagem no placar. O atacante, que assumiu a responsabilidade de falar sobre o momento vivido pelo elenco, reforçou a confiança no grupo, mesmo diante das críticas e da pressão por resultados.

A partida no Maracanã é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e representa mais um desafio para o Fluminense em meio à tentativa de reencontrar o caminho das vitórias. O Tricolor terá pela frente uma reta decisiva da temporada, com a necessidade de transformar a reação demonstrada no primeiro tempo em um resultado positivo.

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Hulk em ação pelo Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Onde assistir a Fluminense x Palmeiras

✅Ficha do jogo

FLUMINENSE X PALMEIRAS

BRASILEIRÃO - 23ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

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