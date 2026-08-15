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Fancicani reprova titular em Fluminense x Palmeiras: 'Nunca esteve pronto'

Tricolor venceu o Alviverde de virada no Maracanã

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 19:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O jornalista Felippe Facincani criticou o goleiro Carlos Miguel e, Fluminense e Palmeiras
O jornalista Felippe Facincani criticou o goleiro Carlos Miguel e, Fluminense e Palmeiras (Foto: Reprodução)

O Palmeiras perdeu de virada por 3 a 2 para o Fluminense, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o jornalista Felippe Facincani não poupou críticas ao Carlos Miguel, mas também colocou o resultado ruim na conta do técnico Abel Ferreira.

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— Em dois jogos, seis gols tomados, ou seja, mais uma prova de um goleiro que nunca esteve pronto para ser titular, uma grata decepção, eu achei que podia virar, mas doidinho para fazer cagada esse cidadão, pra fazer cagada em campo. Eu estou apavorado de ter o Carlos Miguel para o jogo de quarta-feira, apavorado — afirmou.

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Como foi Fluminense x Palmeiras?

Texto de: Pedro Brandão.

O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.

O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.

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RJ - RIO DE JANEIRO - 15/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, FLUMINENSE X PALMEIRAS -Cano jogador do Fluminense comemora vitoria ao final da partida contra o Palmeiras no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2026.
RJ - RIO DE JANEIRO - 15/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, FLUMINENSE X PALMEIRAS -Cano jogador do Fluminense comemora vitoria ao final da partida contra o Palmeiras no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.

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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.

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