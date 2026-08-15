Com expulsões, confusão e pênaltis, Villa Nova bate o Democrata na final do Mineiro Módulo II Villa vence por 2 a 1 no tempo normal, leva decisão para os pênaltis e conquista o título

O Villa Nova é campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. Em uma final marcada por gols, expulsões e muita tensão, o time de Nova Lima venceu o Democrata por 2 a 1, neste sábado (15), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, resultado que levou a decisão para os pênaltis, após o empate no placar agregado. Nas cobranças, o Villa Nova venceu por 5 a 3, com o goleiro Wallace convertendo a penalidade que confirmou o título. A partida teve transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV.

O Villa Nova precisava reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida e conseguiu deixar tudo igual no agregado, ainda no primeiro tempo. Bruno marcou para o Leão do Bonfim, mas o Democrata respondeu no último lance da etapa inicial. A bola sobrou após um cruzamento, e Maçola, artilheiro da competição, dominou no peito antes de finalizar para as redes. Com o gol, o camisa 9 chegou aos 14 gols no campeonato e recolocou o Democrata em vantagem na decisão.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Villa Nova voltou a pressionar em busca do resultado. Aos 36 minutos, Adiel marcou de cabeça, mas o gol foi anulado pela arbitragem após a marcação de impedimento. O atacante, que já havia iniciado a comemoração e tirado a camisa, recebeu cartão amarelo. Pouco depois, porém, Adiel voltou a balançar as redes e, desta vez, o gol valeu. O camisa 9 recebeu pela direita e empatou novamente o confronto no agregado, levando a partida para os pênaltis.

Na comemoração, Adiel provocou a torcida adversária e acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo. A partida ainda teve mais uma expulsão: Rodrigo Santos, do Democrata, e Michel Borges, do Villa Nova, também receberam cartão vermelho após uma confusão em campo.

continua após a publicidade

Democrata e Villa Nova decidiram a final do Mineiro Módulo II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Com o Villa Nova vencendo por 2 a 1 no tempo normal, o placar agregado terminou empatado em 2 a 2, já que o Democrata havia vencido a partida de ida por 1 a 0. Como a final não previa vantagem para o time de melhor campanha em caso de igualdade, o campeão precisou ser definido nas penalidades.

Nas cobranças, o Villa Nova venceu por 5 a 3 e confirmou o título do Módulo II do Campeonato Mineiro. O momento decisivo ficou por conta do goleiro Wallace, que marcou a cobrança que garantiu a conquista para a equipe de Nova Lima.

continua após a publicidade

Os dois clubes já haviam garantido o acesso à elite do Campeonato Mineiro de 2027 ao chegarem à decisão. O Democrata havia eliminado o Mamoré nas semifinais, enquanto o Villa Nova passou pelo Aymorés. Agora, além do acesso, o Villa Nova encerra a competição com o troféu após uma final decidida nos pênaltis.

Veja a confusão após o gol de Adiel

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.