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Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Times se enfrentam pelo Brasileirão, mas com olho na Libertadores

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 17:11
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Fluminense x Palmeiras - onde assistir
Fluminense x Palmeiras - onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)

O Fluminense recebe o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta encerrar uma sequência sem vitórias e se manter no G-4, enquanto o Verdão defende a liderança da competição. A partida terá transmissão do Premiere.

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Como chegam Fluminense e Palmeiras?

O Fluminense aparece na 4ª colocação, com 35 pontos, e chega pressionado depois de uma sequência sem vitórias desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo. O clube também vive um momento de mudança no comando técnico: Luis Zubeldía foi demitido, e Marcão será o treinador interino diante do Palmeiras.

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Além da necessidade de pontuar no Brasileirão, o Tricolor também tem a cabeça na Libertadores. Na terça-feira (18), a equipe visita o Independiente Rivadavia, na Argentina, depois do empate por 0 a 0 no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas de final.

Do outro lado, o Palmeiras lidera o Brasileirão, com 48 pontos. O time também divide atenções com a competição continental. Depois do empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño em casa, o Verdão decide a vaga fora de casa na quarta-feira (19).

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✅Ficha do jogo

FLUMINENSE X PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 23ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

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Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Hulk.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

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Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026<br>(FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)

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