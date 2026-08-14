Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pelo Brasileirão, mas com olho na Libertadores
O Fluminense recebe o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta encerrar uma sequência sem vitórias e se manter no G-4, enquanto o Verdão defende a liderança da competição. A partida terá transmissão do Premiere.
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Como chegam Fluminense e Palmeiras?
O Fluminense aparece na 4ª colocação, com 35 pontos, e chega pressionado depois de uma sequência sem vitórias desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo. O clube também vive um momento de mudança no comando técnico: Luis Zubeldía foi demitido, e Marcão será o treinador interino diante do Palmeiras.
Além da necessidade de pontuar no Brasileirão, o Tricolor também tem a cabeça na Libertadores. Na terça-feira (18), a equipe visita o Independiente Rivadavia, na Argentina, depois do empate por 0 a 0 no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas de final.
Do outro lado, o Palmeiras lidera o Brasileirão, com 48 pontos. O time também divide atenções com a competição continental. Depois do empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño em casa, o Verdão decide a vaga fora de casa na quarta-feira (19).
✅Ficha do jogo
FLUMINENSE X PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 23ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
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Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Hulk.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
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